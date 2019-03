Šmits ar 14 punktiem labo personīgo rekordu Eirolīgā

"Lassa" savā laukumā ar rezultātu 95:83 (21:22, 23:24, 29:23, 23:14) pārspēja Adrijas līgas čempioni Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes.

Šmits šajā mačā desmit no saviem 14 punktiem guva pirmajā puslaikā desmit minūšu laikā. Kopumā viņš laukumā pavadītajās 15 minūtēs un 55 sekundēs grozā raidīja visus trīs divpunktu metienus, divus no trim tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat valmierietis izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, vienu reizi pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes, tikdams pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem, kas viņam ir jauns Eirolīgas rekords.

"Lassa" rindās par Šmitu rezultatīvāks bija tikai Adams Hanga, kurš guva 18 punktus, bet pa 11 punktiem guva Kails Kurics un Ante Tomičs, kuram bija arī deviņas atlēkušās bumbas.

Savukārt pretiniekiem 25 punktus guva Danilo Nikoličs.

Līdz ar uzvaru "Lassa" nodrošināja piekto vietu regulārajā čempionātā un ceturtdaļfinālā tiksies ar Turcijas klubu Stambulas "Anadolu Efes".

Tikmēr ar fantastisku Rūdija Fernandes pēdējās sekundes tālmetienu Madrides "Real" viesos izrāva uzvaru 74:73 (14:32, 19:13, 20:14, 21:14) pār Atēnu "Panathinaikos Opap".

Fernandess līdz ar mača finālsvilpi ar vienu roku iemeta ļoti sarežģītu "trejaci", izraudams iepriekšējās sezonas čempionei "Real" uzvaru.

"Real" rindās ar 14 punktiem un 16 bumbām zem groziem izcēlās Valters Tavaress, bet Atēnu vienībā tikpat punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Nikam Kalatesam.

Citā mačā ārpus pieteikuma palika traumu dziedējošais Anžejs Pasečņiks, kura pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" viesos ar rezultātu 55:90 (9:21,21:27, 15:16, 10:26) kapitulēja Telavivas "Maccabi FOX" basketbolistiem.

"Herbalife" komandai 11 punktus guva Derils Jūdžins Stroberijs, bet uzvarētāji rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Alekss Taiss.

Vēl ceturtdien Eirolīgas līdere Stambulas "Fenerbahce Beko" viesos ar 104:90 (22:17, 30:25, 21:26, 31:22) guva virsroku pār Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".

Uzvarētājiem 23 punktus guva Bobijs Diksons, bet 22 punkti bija Nikolam Kaliničam. Mājiniekiem 26 punktus guva Džeimss Nanalijs.

Kopvērtējumā līderpozīcijā ar 24 uzvarām 29 spēlēs ir Stambulas "Fenerbahce Beko", kurai ar 22 panākumiem seko Maskavas CSKA un Madrides "Real", kas aizvadījušas attiecīgi 28 un 29 dueļus. Aiz pirmā trijnieka ar 18 panākumiem ir Stambulas "Anadolu Efes", 17 uzvaras guvusi Barselonas "Lassa", kamēr aiz pirmā piecinieka ar 15 panākumiem ir Vitorijas "Kirolbet Baskonia" un Atēnu "Panathinaikos Opap". Tālāk ar 14 uzvarām seko Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Jāņa Strēlnieka pārstāvētā Pirejas "Olympiakos" un Telavivas "Maccabi FOX".

Tikmēr Grankanārijas "Herbalife" ar astoņām uzvarām ir 14.pozīcijā, bet Žaņa Peinera pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Tekfen" tikusi pie četriem panākumiem, ieņemot pēdējo vietu 16 vienību konkurencē.

ULEB Eirolīgā šosezon, tāpat kā iepriekšējās sezonās, spēlē 16 komandas, kuras aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām tiekot izslēgšanas spēlēs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni kļuva Madrides "Real" no Spānijas, kas finālā ar 85:80 uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet trešo vietu izcīnīja Lietuvas basketbola grands Kauņas "Žalgiris".