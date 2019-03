Konoram Makgregoram pēdējā laikā bijušas ļoti daudz nepatikšanas. (Foto: socialmediaservice by ddp images / Vida Press)

No MMA aizgājušais Makgregors tiek turēts aizdomās par seksuālu uzbrukumu

Sporta zvaigznes Jauns.lv / LETA

Nu jau bijušais jaukto cīņu mākslas (MMA) cīkstonis Konors Makgregors no Īrijas tiek turēts aizdomās par seksuālu uzbrukumu, vēsta laikraksts "The New York Times".