Merzļikins grib pierādīt sev un savai mammai, ka var uzkavēties NHL

Jau ziņots, ka 24 gadus vecais Merzļikins pagājušajā nedēļā oficiāli noslēdza viena gada debitanta līgumu ar "Blue Jackets".

"Protams, ir lieliski parakstīt līgumu ar "Blue Jackets" - tā ir pirmā daļa no sapņa, kas man ir jau kopš bērnības," sarunā ar Kolumbusas kluba apskatnieku Džefu Svobodu teica Merzļikins. "Tomēr nevajag no tā sacelt vētru, jo līgumu jau var parakstīt daudz hokejistu. Galvenā lieta ir redzēt, kādā līmenī esmu, un pierādīt sev un it sevišķi manai mātei, kura, kad vēl biju bērns, daudz ziedojās. Gribu pierādīt, ka varu uzkavēties labākajā līgā pasaulē, nevis tikai parādīties uz neilgu laiku."

Sagaidāms, ka Merzļikins pēc vīzas nokārtošanas Kolumbusā ieradīsies šajā nedēļā un uzsāks darbu ar "Blue Jackets" vārtsargu treneri Meniju Legasu.

"Zinu, ka būšu Menija uzraudzībā, bet tas ir lieliski, jo varēšu ar treneri pastrādāt privāti. Tas ir labākais treniņu veids, jo tieši tā vislabāk var uzkrāt zināšanas," teica Merzļikins, kurš pauda cerību, ka "Blue Jackets" vienībai izdosies kvalificēties Stenlija kausa izcīņai.

Sagaidāms, ka šosezon Merzļikins neiesaistīsies "Blue Jackets" spēlēs, jo komandai pamatsastāvā ir trīs vārtsargi - Sergejs Bobrovskis, Jūnass Korpisalo un februārī iemainītais Kīts Kinkeids.

Merzļikins norādīja, ka viņam bijis grūti atvadīties no Šveices kluba "Lugano", kur viņš pavadīja iepriekšējos gadus.

"Visas šīs sezonas pilsētā mani cienīja. Faniem es patiku, jo viņi redzēja, ka uzaugu šajā pilsētā. Tā bija viena liela ģimene. Atvadīties bija ļoti sāpīgi," neslēpa Merzļikins.

Intervijā, iepazīstinot sevi Kolumbusas kluba līdzjutējiem, Merzļikins sacīja, ka nav parasts vārtsargs.

"Domāju, ka esmu traks un nedaudz atšķirīgs no citiem vārtsargiem. Cilvēki bieži saka, ka vārtsargi ir īpaši un dzīvo savā pasaulē. Jā, tā ir taisnība. Tas attiecas uz mani, bet dažreiz es vienkārši esmu puisis, kurš izbauda un joko, bet vajadzīgajā brīdī pievēršanas tam, kas ir jāizdara. Es būtu priecīgs, ja man izdotos izveidot labu saikni ar "Blue Jackets" līdzjutējiem," norādīja Latvijas izlases pamatvārtsargs.

"Blue Jackets" izvēlējās Merzļikinu 2014.gada NHL draftā ar 76. numuru, bet pēdējos četrus gadus viņš bija Šveices augstākās līgas kluba "Lugano" pamatvārtsargs. Viņš Latvijas izlasi pārstāvējis trīs pasaules čempionātos.