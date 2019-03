Džeremijs Lembs ar fantastisku pēdējās sekundes metienu izrauj uzvaru NBA mačā

"Hornets" vienībai trīs sekundes pirms pamatlaika beigām, rezultātam esot 112:114, bija iespēja veikt pēdējo uzbrukumu, ko tā uzsāka no sānu līnijas. Lembs gan uz brīdi pazaudēja kontroli pār bumbu, tomēr to atguva un ar tālu izmisuma metienu no laukuma centra panāca uzvaru.

Šarlotas vienībai šī bija trešā uzvara pēc kārtas.

"Hornets" sastāvā 20 punktus iemeta Dveins Beikons, kamēr 16 punktus pievienoja Mailss Bridžess.

Savukārt "Raptors" rindās ar 28 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Kavai Lenards, kamēr 23 punkti Paskālam Sjakamam.

Citviet pie kārtējā panākuma tikusi līgas līdere Milvoki "Bucks", kas savā laukumā ar 127:105 (32:27, 36:28, 22:22, 37:28) pieveica Klīvlendas "Cavaliers" basketbolistus.

Galvenais pretendents uz šīs sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu Jannis Adetokunbo izcēlās ar 26 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, kamēr pa 17 punktiem iemeta Džordžs Hils un Kriss Midltons.

Tikmēr "Cavaliers" vienību no zaudējuma neglāba Kevina Lava 20 punkti un 19 atlēkušās bumbas.

"Bucks" līdz ar to revanšējusies "Cavaliers" vienībai par pagājušajā nedēļā piedzīvoto zaudējumu.

Savu 50. uzvaru sezonā svētdien guva iepriekšējo divu gadu NBA čempione Goldensteitas "Warriors", kas savā laukumā ar 121:114 (29:28, 34:21, 34:28, 24:37) uzveica Detroitas "Pistons".

Pēc vienas spēles izlaišanas, kas bija saistīta ar atpūtas došanu, laukumā atgriezās "Warriors" līderis Stefans Karijs, kurš iemeta 26 punktus, bet Klejs Tompsons pievienoja 24 punktus.

Piekto uzvaru pēc kārtas svētdien guva Losandželosas "Clippers", kas izbraukumā ar 124:113 (29:24, 31:35, 29:25, 35:29) apspēlēja līgas vājāko komandu Ņujorkas "Knicks".

Uzvarētājiem 29 punktus iemeta Lū Viljamss, kurš turklāt 15 punktus iemeta ceturtajā ceturtdaļā.

"Knicks" šosezon zaudējusi jau 60 spēlēs, kamēr tās kontā ir tikai 14 uzvaras. Tai atlikušās astoņās spēlēs ir jāiekrāj trīs panākumi, lai izvairītos no jauna kluba antirekorda uzstādīšanas.

Tikmēr sešu uzvaru sērija pārtrūkusi Denveras "Nuggets" vienībai, kas svētdien viesos ar 88:124 (23:27, 23:35, 21:30, 21:32) kapitulēja Indiānas "Pacers" basketbolistiem.

Jau ziņots, ka svētdien latvietis Dāvis Bertāns iemeta deviņus punktus, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" viesos ar rezultātu 115:96 (31:24, 23:23, 30:25, 31:24) pārspēja Bostonas "Celtics", turpinot tuvoties izslēgšanas turnīram.

Tikmēr Dāvja brālis Dairis Bertāns svētdien guva trīs punktus, bet viņa pārstāvētā Ņūorleānas "Pelicans" savā laukumā pārliecinoši ar 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26) piekāpās spēcīgajai Hjūstonas "Rockets".

Austrumu konferences un visas līgas līderpozīcijā ar 55 uzvarām 74 cīņās ir Milvoki "Bucks", kam ar 51 panākumu 74 spēlēs seko Toronto "Raptors". Tikmēr Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" ar 38 uzvarām 74 spēlēs ir sestajā vietā.

Rietumu konferencē vadībā ar 50 panākumiem 73 mačos ir Goldensteitas "Warriors", kamēr otrā ar 49 uzvarām 72 spēlēs ir Denveras "Nuggets". Savukārt Sanantonio "Spurs" 74 spēlēs guvusi 43 uzvaras, kas tai dod astoto vietu, Ņūorleānas "Pelicans" ar 31 uzvaru 75 dueļos ir 12. vietā, bet Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" ar 29 panākumiem 73 cīņās ir 13. pozīcijā.