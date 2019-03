Girgensons "Sabres" rindās atgriežas ar gūtiem vārtiem, bet piedzīvo zaudējumu; smaga neveiksme arī Bļugeram

"Sabres" viesos ar rezultātu 2:4 (1:1, 1:2, 1:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes" komandai, ciešot septīto zaudējumu pēc kārtas.

Viesiem mačs sākās cerīgi, jo jau trešajā minūtē 1:0 "Sabres" labā panāca Džefs Skiners. Tiesa, pretinieki uz to atbildēja ar četriem vārtiem turpmākās cīņas gaitā un panāca drošus pārsvaru. Spēles priekšpēdējā minūtē Girgensons no vidējas distances pretinieku aizsegā vienus vārtus atguva, taču tas neglāba "Sabres" komandu no zaudējuma.

"Hurricanes" uzbrucējs Džordans Štāls šajā mačā ar gūtiem vārtiem nopelnīja savu 500.punktu NHL karjerā.

Latviešu uzbrucējs šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.

Viņš šajā sezonā 62 spēlēs guvis četrus vārtus, veicis 11 rezultatīvas piespēles un iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -10.

Bufalo vienība ar 69 punktiem 71 spēlē ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, kur "Hurricanes" ar 85 punktiem 71 cīņā ir septītā. Latvieša pārstāvētā komanda no "play-off" zonas atpaliek jau 15 punktus.

"Sabres" nākamo spēli aizvadīs svētdien, kad plkst.23 pēc Latvijas laika savā laukumā uzņems Sentluisas "Blues".

Tikmēr pārliecinošu zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā sestdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins", kas savā laukumā ar 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) atzina Sentluisas "Blues" pārākumu.

Ar šo zaudējumu "Penguins" komandai pārtrūkusi trīs uzvaru sērija.

Bļugers šajā mačā laukumā pavadīja 16 minūtes un divas sekundes, kuru laikā veica divus metienus pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1.

Pirms šī mača tika godināts slavenais "Penguins" krievu uzbrucējs Jevgēņijs Malkins, kurš šonedēļ NHL sasniedza 1000 gūto punktu robežu. Spēle mājiniekiem gan nesākās veiksmīgi, jo jau piektajā minūtē "Blues" komandu vadībā izvirzīja Oskars Sundkvists, bet 14.minūtē Vinss Dans panāca jau 2:0. Neveiksmes Pitsburgas hokejistiem turpinājās arī otrā perioda ievadā, kad ar vienas minūtes un desmit sekunžu intervālu pa vārtiem guva Pets Marūns un Džejs Būmīsters.

Līdz ar to pirmo 23 minūšu laikā "Blues" bija ieguvusi 4:0 pārsvaru, kas "Penguins" treneriem lika veikt vārtsargu maiņu - Meta Mareja vietā stājās Keisijs Desmits.

Cīņas 30.minūtē Dominiks Simons vienus vārtus atguva, tomēr atspēlēties "Penguins" komanda nespēja, turklāt 54.minūtē savus otros vārtus mačā iemeta Dans.

Bļugers savā NHL debijas sezonā 18 mačos guvis trīs vārtus un veicis trīs rezultatīvas piespēles.

"Penguins" ar 87 punktiem 72 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem sesto vietu, kamēr "Blues" 71 mačā iekrājusi 81 punktu un ir sestā Rietumos.

Nākamo spēli "Penguins" aizvadīs jau svētdien, kad uzņems Filadelfijas "Flyers".