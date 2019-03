Igauņu slēpotājs Kerps atzīst, ka arī piedalījies vērienīgajā dopinga shēmā

Trešdien Austrijā, kur norisinājās pasaules čempionāts, dopinga lietas ietvaros tika apcietināti pieci distanču slēpotāji.

No Igaunijas aizturēti tika Andreass Vērpalu un Karels Tammjervs, kuri atzinās asins pārliešanā, tāpat negodīgos nodarījumos atzinās Makss Hauke un Dominiks Baldaufs no Austrijas, kā arī Aleksejs Poltoraņins no Kazahstānas.

Kā vēsta Igaunijas mediji, pirmdien savu vainu atzinis arī 33 gadus vecais Kerps.

Algo Kerps atzinies, ka arī bijis starp dalībniekiem aizliegtā asins pārliešanā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Ar šo paziņojumu es, visticamāk, pārtraucu draudzību ar vairākiem cilvēkiem, bet man vajadzēja to pateikt, jo es nevarētu turpināt dzīvot ar šādiem meliem. Es patiešām nožēloju, ka es jelkad esmu pieņēmis tādu lēmumu," "Postimees.ee" citē Kerpa teikto.

Kerps pārstāvējis Igauniju trīs olimpiskajās spēlēs, kā arī bijis regulārs Pasaules kausa sacensību dalībnieks. Pasaules kausa apritē viņam augstākā vieta individuālajās disciplīnās bijusi pirms pieciem gadiem gūtā 16.pozīcija 50 kilometru distancē.

Šosezon viņš augstākajā līmenī nav startējis.

Piektdien Starptautiskā Slēpošanas federācija (FIS) pieķertajiem sportistiem piemēroja pagaidu diskvalifikācijas. Tiesa, abiem austriešiem sodus piemēroja viņu nacionālā antidopinga aģentūra.

Saistītās ziņas Austrijas riteņbraucējs Praidlers atzīstas dalībā vērienīgajā dopinga shēmā Tikai igauņu slēpotāji palikuši apcietinājumā par dopinga pārkāpumiem VIDEO: policija pieķer austriešu slēpotāju Hauki tieši asins pārliešanas brīdī

Austrijā dopinga lietošana ir kriminālpārkāpums, tāpēc šiem pieciem sportistiem par krāpšanos sportā draud pat trīs gadu cietumsods.

Vērpalu un Tammjervs ir Latvijas distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas komandas biedri "Team Haanja" vienībā, savukārt Kerps pārstāv "Viljandi" krāsas. Pieķertajiem sportistiem par starpnieku kalpojis treneris Mati Alavers.

Varasiestādes dažādās vietās trešdien veica kratīšanas, sagraujot starptautisku dopinga tīklu. Kopumā tika aizturētas deviņas personas, tostarp sporta ārsti.

Savulaik dopinga pārkāpumu dēļ diskvalifikāciju saņēma arī Andreasa Vērpalu tēvs, divkārtējais olimpiskais čempions Andruss Vērpalu. Tiesa, Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) procesa laikā pieļautu pārkāpumu dēļ viņa diskvalifikāciju atcēla.

Tieši distanču slēpošanā dopinga lietošana vēsturiski bijusi izplatīta, jo līdzīgi reidi bija 2001.gadā pasaules čempionātā Somijā, kamēr 2006.gada Turīnas olimpiskajās spēlēs Itālijas policija pārbaudīja Austrijas biatlona un slēpošanas komandu, bet pirms diviem gadiem pasaules čempionātā biatlonā policija veica kratīšanu Kazahstānas izlasē.