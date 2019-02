Strēlnieks piedalījās šī gada Pasaules kausa kvalifikācijas noslēdzošajā un izšķirošajā mačā pret Melnkalni, laukumā pavadot nepilnas 37 minūtes, kuru laikā guva 25 punktus un veica desmit rezultatīvas piespēles. Tiesa, pēdējā minūtē viņš nespēlēja ceļgala traumas dēļ, kas tagad viņam liks izlaist vairākas nedēļas.

"Šī ir problēma, kas ietekmē daudzas Eiropas komandas. Šāds gadījums ar mums nav pirmo reizi," pirms piektdien gaidāmās ULEB Eirolīgas spēles pret Maskavas CSKA teica Blats. "Mēs cenšamies palīdzēt izlasēm, turklāt saprotam, ka arī pašiem basketbolistiem šādas spēles ir svarīgas, taču mani tas uztrauc. Ļaujam spēlētājiem doties uz valstsvienībām, kur viņi pēkšņi spēlē 38 vai 39 minūtes - tik daudz viņi nespēlē pat Eirolīgā."

"Līdz ar to es aizdomājos par to, kādu cieņu un sapratni mēs saņemam no otras puses - izlasēm. Domāju, tas ir ļoti bezatbildīgi un tas ir bīstami basketbolistiemm, kā arī bojā mūsu komandu. Nav nekā daudz, ko es varu darīt, kā teikt, ka visa šī situācija ir draņķīga. Tie, kuri ir atbildīgi, viņiem tas ir jāapzinās," neslēpa Blats.

Pirejas "Olympiakos" galvenais treneris Deivids Blats. (Foto: EPA/Scanpix)

Blats gan konkrēti nenosauca, vai runā par Latvijas izlasi un Strēlnieka gadījumu. Valstsvienībai pret Melnkalni palīdzēja arī otrs "Olympiakos" vienībā spēlējošais latvietis Jānis Timma.

Strēlnieks Melnkalnes mača laikā guva kājas muskuļa plīsumu, kas viņam varētu likt izlaist 4-6 nedēļas.

Aizsargs šajā sezonā 20 ULEB Eirolīgas spēlēs vidēji guvis 8,8 punktus, veicis 2,0 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 1,9 atlēkušās bumbas. Savukārt Grieķijas čempionātā viņš 13 mačos caurmērā guvis 6,3 punktus un veicis 2,3 rezultatīvas piespēles.