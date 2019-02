Girgensonam aktīvs sniegums zaudējumā pret Toronto "Maple Leafs"

"Sabres" hokejistiem šis bija piektais zaudējums pēdējo sešu maču laikā, kas komandu pamazām attālina no dalības Stenlija kausā.

Girgensons pirmdienas spēlē laukumā pavadīja 12 minūtes un 50 sekundes un šajā laikā veica trīs metienus pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -2.

Spēles sākums "Sabres" vienībai gan bija veiksmīgs, jo 20. minūtē to vadībā izvirzīja Džeks Aikels, tomēr otrajā periodā "Maple Leafs" atbildēja ar četriem vārtiem pēc kārtas, no kuriem vienus guva arī viens no kādreizējiem Bufalo kluba līderiem Tailers Eniss. Otrās trešdaļas izskaņā Sems Reinhārts vienus vārtus atguva, turklāt trešā perioda devītajā sekundē Aikels ar saviem otrajiem vārtiem spēlē panāca jau 3:4.

Atspēlēties "Sabres" hokejistiem gan nebija lemts, bet galarezultātu mačam 58. minūtē uzstādīja Kasperi Kapanens.

Girgensons šosezon 55 spēles guvis trīs vārtus un veicis desmit rezultatīvas piespēles, kā arī ticis pie negatīva lietderības koeficienta -8.

"Sabres" ar 66 punktiem 62 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem desmito vietu, no "play-off" zonas atpaliekot par sešiem punktiem, kamēr "Maple Leafs" ar 80 punktiem 62 mačos ir trešā.

Bufalo komanda nākamo spēli aizvadīs jau otrdien, kad viesosies pie Filadelfijas "Flyers".