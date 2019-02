Ilggadējā sieviešu izlases spēlētāja Tāre par Pedijas naturalizēšanu: "Mums jātrenē savas meitenes un jādomā, kā uzlabot sistēmu"

Jau ziņots, ka šobrīd noris darbs pie tā, lai Latvijas pilsonību savā īpašumā iegūtu "TTT Rīga" basketboliste Šeja Pedija, kas viņai pavērtu iespējas spēlēt arī valstsvienībā. Viņas naturalizāciju atbalsta Latvijas Basketbola savienība (LBS) un Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izpildkomiteja.

Pagājušajā nedēļā viena no visu laiku Latvijas labākajām basketbolistēm Anete Jēkabsone-Žogota paziņoja, ka neatbalsta šo ideju. Tāpat arī Ieva Kubliņa kanāla "Best4Sport TV" pirmsspēles studijā pauda, ka vairāk nepieciešams ieguldīt pašu spēlētājās.

Tāre atzīst, ka spēlētājas piesaiste valstsvienībā ir "TTT Rīga" un izlases galvenā trenera Mārtiņa Zībarta kompetence, tajā pat laikā uzsverot, ka nepieciešams attīstīt arī vietējos spēlētājus.

"Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mums jātrenē savas meitenes un jādomā, kā uzlabot sistēmu, sākot ar jaunatnes basketbolu. Nepieciešams vairāk strādāt ar treneriem, lai viņi būtu ieinteresēti trenēt jaunos basketbolistus un ieguldīt bērnos. Lielāko daļu treneri strādā uz entuziasma pamata. Ja skolotāji savā darbā strādā, piemēram, no plkst.8 līdz 15, tad treneriem tā nav - viņiem ir aizņemti vakari, brīvdienas un vasaras, ja grib sasniegt rezultātus. Treneru atalgojums, manuprāt, nav atbilstošs ieguldītajam darbam. Domāju, ka, līdz ar to labi speciālisti, kuri varētu ieguldīt bērnos, nevēlas to darbu strādāt," stāstīja bijusī basketboliste.

Tāre Latvijas izlasē aizvadīja 148 spēles, karjeru valstsvienībā noslēdzot 2009. gadā.

"Manas karjeras laikā nebija naturalizēto spēlētāju. Toreiz vairāk centās pilnveidot un trenēt savas spēlētājas," teica Tāre.

"TTT Rīga" basketbolistes šosezon demonstrējušas cienījamu sniegumu, Eirolīgas pamatturnīra apakšgrupā izcīnot ceturto vietu un kvalificējoties ceturtdaļfinālam.

"Komandas panākumu pamatā ir darbs, kas tika ieguldīts jau pagājušās vasaras sākumā. Latvijas izlases kodols sastāv no "TTT Rīga" spēlētājām, un viņas ir labi saspēlējušās, kas ir liela priekšrocība. Tāpat ir labas leģionāres [Pedija un Aivija Slotere], kuras ir komandas spēlētājas, nevis rūpējas tikai par savu statistiku. Visbeidzot tas ir latviešu cīņasspars, ko jau mēs pierādījām savā laikā, kad mūs neņēma galvā, bet Eiropas čempionātā izcīnījām augstas vietas un tikām pie ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir tas, ko latvietes vienmēr varējušas - kā komanda cīnīties līdz pēdējai sekundei," stāstīja Tāre.

Rīdzinieces ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempioni Jekaterinburgas UGMK no Krievijas, kas būs pāra favorīte. Ceturtdaļfināla pirmā spēle notiks 5.martā Jekaterinburgā, otrais mačs būs trīs dienas vēlāk, bet, ja būs nepieciešams trešais duelis, tas notiks 13. martā.

"Kā treneri saka, sieviešu basketbolā var notiks viss neprognozējamais. Daudz kas var notikt. Varbūt kaut kur nenovērtē, varbūt kādam nav īsta diena. Nekas nav neiespējams," "TTT Rīga" izredzes iekļūt finālčetrinieka turnīrā komentē Tāre.

Viņa "TTT Rīga" komandas sastāvā spēlēja 2007./2008. gada sezonas Eirolīgas turnīrā, deviņās spēlēs vidēji gūstot 7,3 punktus.

"Tagad ir citas spēlētājas, cita skola un citi treneri. Tāpat arī spēlētāju pieredzes citos klubos ir dažādas," atzīmēja Tāre, uzsverot, ka grūti salīdzināt šī brīža "TTT Rīga" komandu ar to, kas bija pirms 11 gadiem.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011. gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.