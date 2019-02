Indrašis KHL regulāro čempionātu noslēdz ar uzvaru un rezultatīvu piespēli

Maskavieši savā laukumā ar rezultātu 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) pārspēja Ņižņijnovgorodas "Torpedo", kur par aizsargu treneri strādā leģendārais latvietis Sandis Ozoliņš.

Indrašis ar rezultatīvu piespēli izcēlās otrā perioda desmitajā minūtē, palīdzēdams panākt 2:0. Viņš šajā mačā nospēlēja 20 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, uzvarēja trīs no četriem iemetieniem un izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu.

Latviešu uzbrucējs regulārajā čempionātā 55 spēlēs guva 16 vārtus un veica 15 rezultatīvas piespēles.

Tikmēr zaudējumu cieta uzbrucēju Mārtiņa Karsuma un Kaspara Daugaviņa pārstāvētā Maskavas "Spartak", kas viesos ar 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) piekāpās Čerepovecas "Severstaļ".

Karsums 16 minūtēs un desmit sekundēs divas reizes meta pa vārtiem, uzvarēja trīs no četriem iemetieniem, pielietoja trīs spēka paņēmienus un saņēma desmit minūšu disciplinārsodu. Tikmēr Daugaviņš un Kulda ievietoti savainoto spēlētāju sarakstā, tādējādi otrajam no viņiem KHL sezona ir beigusies, jo "Severstaļ" atšķirībā no "Spartak" Gagarina kausā neiekļuva.

Karsums šosezon 55 cīņās atzīmējies ar deviņiem vārtiem un 15 rezultatīvām piespēlēm.

Citā mačā uz rezervistu soliņa palika vārtsargs Jānis Kalniņš, kura pārstāvētā Helsinku "Jokerit" savā laukumā ar rezultātu 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) piekāpās Minskas "Dinamo". Tikmēr ārpus pieteikuma palika aizsargs Krišjānis Rēdlihs, kura pārstāvētā Pekinas "Kuņluņ Red Star" mājās ar 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērija atzina Astanas "Baris" pārākumu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" piektdien izbraukumā ar rezultātu 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) zaudēja turnīra līderei Maskavas CSKA, piekto gadu pēc kārtas neiekļūstot Gagarina kausā.

Lai iekļūtu Gagarina kausa izcīņā, rīdziniekiem obligāti bija jāizcīna uzvara, turklāt jācer, ka zaudējumu jau pamatlaikā piedzīvos Maskavas apgabala "Vitjaz" vai "Soči". "Vitjaz" savā pēdējā spēlē tiešām arī zaudēja, taču rīdziniekiem pietrūka spēka CSKA uzvarēšanai.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, Rietumu konferencē un visā līgā ar 106 punktiem 62 mačos uzvarēja Maskavas CSKA, kas par trim punktiem apsteidza Sanktpēterburgas SKA. Trešā ar 86 punktiem bija Jaroslavļas "Lokomotiv", kamēr aiz tās par sešiem punktiem atpalika Helsinku "Jokerit". Piektā ar 72 punktiem bija Maskavas "Dinamo", bet septītā ar 64 punktiem bija Maskavas "Spartak".

Devītā ar 62 punktiem 62 mačos bija Rīgas "Dinamo", kas pirmajam astoņniekam zaudēja vienu punktu, kamēr aiz Latvijas vienības desmitajā vietā ar 51 punktu bija Čerepovecas "Severstaļ".

Austrumu konferences uzvarētājai Jekaterinburgas "Avtomobilist" bija 95 punkti, bet tai ar 86 punktiem sekoja Astanas "Baris", kamēr ceturtā ar 83 punktiem bija Boba Hārtlija trenētā Omskas "Avangard". Tikmēr 11.vietā ar 51 punktu bija Pekinas "Kuņluņ Red Star".

KHL izslēgšanas turnīrs sāksies pirmdien ar četrām spēlēm. Gagarina kausa izcīņā sērijas ilgst līdz vienas komandas četrām uzvarām.

Rietumu konferencē būs divu latviešu derbijs, jo Kalniņš un Helsinku "Jokerit" cīnīsies pret Indraši un Maskavas "Dinamo". Vēl Rietumos Karsuma un Daugaviņa pārstāvētā Maskavas "Spartak" mēros spēkus ar Sanktpēterburgas SKA, CSKA duelēsies ar Maskavas apgabala "Vitjaz", bet Jaroslavļas "Lokomotiv" cīnīsies ar "Soči" hokejistiem.

Savukārt Austrumos Hārtlijs un Omskas "Avangard" eksaminēs čempioni Kazaņas "Ak Bars", Jekaterinburgas "Avtomobilist" cīnīsies ar Čeļabinskas "Traktor", Kazaņas "Ak Bars" tiksies ar Ņižņijnovgorodas "Torpedo", bet Magņitogorskas "Metallurg" aizvadīs mačus ar Ufas "Salavat Julajev".

Šosezon KHL čempionātā piedalās 25 komandas - 12 Rietumu un 13 Austrumu konferencē.

Regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīja pa 62 spēlēm, kas ir jauns līgas rekords, jo līdz šim vairāk par 60 spēlēm sezonā vienai vienībai nav bijis.