Strēlnieks pirms došanās uz izlasi gūst 14 punktus ULEB Eirolīgas mačā

Zīmīgi, ka ar ceturtdienas maču Strēlnieks ULEB Eirolīgā pārsniedzis 1000 gūto punktu robežu - tagad viņam kontinenta prestižākajā klubu turnīrā kopumā ir 1005 punkti.

Strēlnieks šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un 11 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no četriem divpunktu metieniem, trīs no pieciem trejačiem un trīs no četriem "sodiņiem".

Vēl latvieša kontā piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viena kļūda, divas piezīmes un pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva tikt pie 18 efektivitātes punktiem.

Savukārt Timma, maču sākdams starta pieciniekā, laukumā pavadīja vien piecas minūtes un 46 sekundes, protokolā ar ievērojamām darbībām neizceļoties.

Stambulas komandā 13 punktus iemeta Krunoslavs Simons, bet Strēlnieks bija rezultatīvākais "Olympiakos" basketbolists.

Plānots, ka Strēlnieks ar Timmu piektdien ieradīsies Rīgā, lai pievienotos Latvijas izlasei uz noslēdzošajām Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm.

Tikmēr kārtējo zaudējumu ceturtdien piedzīvoja Anžeja Pasečņika pārstāvētā Spānijas komanda Grankanārijas "Herbalife", kas izbraukumā ar rezultātu 85:107 (20:29, 22:27, 22:27, 21:24) atzina Krievijas granda Maskavas CSKA pārākumu.

Pasečņiks šai spēlei pieteikts nebija.

CSKA sastāvā Serhio Rodrigess guva 18 punktus, bet 17 punktus iemeta Vils Klaibērns, kamēr "Herbalife" rindās pa 13 punktiem sameta Markuss Ēriksons un Kims Tilī.

Kopvērtējumā līderpozīcijā ar 19 uzvarām 22 spēlē ir Stambulas "Fenerbahce Beko", kurai ar 18 panākumiem 23 cīņās seko Maskavas CSKA, bet čempione Madrides "Real" guvusi 17 uzvaras 22 mačos. Aiz pirmā trijnieka ar 15 panākumiem 23 spēlēs ir Stambulas "Anadolu Efes", kam ar 13 uzvarām 22 cīņās seko Rolanda Šmita pārstāvētā Barselonas "Lassa", bet tālāk ar 12 panākumiem 23 mačos irPirejas "Olympiakos", tām ieņemot pēdējās vietas pirmajā sešiniekā.

Tikmēr 11 panākumi ir Minhenes "Bayern", Vitorijas "Kirolbet Baskonia" un Milānas "AX Armani Exchange Olimpia, kur spēlē Dairis Bertāns.

Savukārt Grankanārijas "Herbalife" ar sešām uzvarām ir 14.pozīcijā, bet Žaņa Peinera pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Tekfen" tikusi pie trim panākumiem, ieņemot pēdējo vietu 16 vienību konkurencē.

ULEB Eirolīgā šosezon, tāpat kā iepriekšējās sezonās, spēlē 16 komandas, kuras aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām tiekot izslēgšanas spēlēs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni kļuva Madrides "Real" no Spānijas, kas finālā ar 85:80 uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet trešo vietu izcīnīja Lietuvas basketbola grands Kauņas "Žalgiris".