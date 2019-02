Savainotais Zaions Viljamsons un viņa sašķīdušie apavi. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Nike" apavu neizturība savaino, iespējams, visu laiku talantīgāko pasaules basketbolistu un sabojā sporta veida svētkus

Ar skaļiem virsrakstiem Ziemeļamerikas presē noslēdzies viens no sezonas visvairāk gaidītajiem Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) vīriešu baskebola dueļiem starp divām no galvenajām favorītēm Djūka Universitātes "Blue Devils" un Ziemeļkarolīnas "Tar Heels". Zīmīgi, ka biļetes uz šo spēli maksāja teju tikpat, cik uz Nacionālās futbola līgas (NFL) finālmaču jeb "Superbowl", proti, no aptuveni divarpus tūkstošiem ASV dolāru (aptuveni 2,2 tūkstoši eiro par biļeti).