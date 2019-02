Šķēle par spēli pret Spāniju: "Iesim tikai ar domu uzvarēt"

Latvija piektdien Rīgā tiksies ar Spāniju, bet trīs dienas vēlāk Podgoricā spēkosies ar Melnkalni. Latvijas izlase kopā sanāca šīs nedēļas sākumā, lai uzsāktu sagatavošanos izšķirošajām cīņām.

"Varēju atbraukt divas dienas ātrāk un pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Ar veselību viss ir kārtībā, tagad esmu gatavs uz visiem 100%," teica Šķēle, kurš iepriekšējā sasaukumā traumas dēļ nevarēja palīdzēt izlasei. "Vakar vakarā sanācām, izskrējām kombinācijas un nedaudz uzspēlējām. Lēnā garā, vēl ir pāris dienas laika. Pagaidām gatavojamies mierīgi, bet vakarā uzspēlēsim nedaudz nopietnāk."

Latvijas pirmā pretiniece Spānija, kas jau nodrošinājusi ceļazīmi uz Spāniju, Rīgā ieradīsies bez vadošajiem spēlētājiem.

"Īsti nezinu, kas spāņiem būs sastāvā no iepriekšējās spēles. Zinu, ka viens no līderiem [saspēles vadītājs Haime Fernandess] ir izkritis uz kādu laiku. Viņiem ir no kā izvēlēties, bet mēs tāpat iesim tikai ar domu uzvarēt. Par neko citu nedomāsim. Cik saprotu, tad arēna būs pilna, un pret Spāniju jebkuram gribas spēlēt," pauda Šķēle.

Ja Latvijas izlase uzvarēs Spāniju, pret Melnkalni tai ceļazīmes iegūšanai derēs uzvara ar jebkādu pārsvaru. Savukārt, ja latvieši zaudēs spāņiem, bet Melnkalne uzvarēs Ukrainas basketbolistus, Latvijai pret melnkalniešiem būs nepieciešama uzvara ar vismaz desmit punktu pārsvaru.

"Pagaidām galvā tikai viena spēle, tikai pēc kuras domāsim, ko vajadzēs tālāk. Iespējams, ka visi tā domā - iet un spēlēt pirmo spēli. Podgoricā arī noteikti būs pārbāzta zāle, būs grūti spēlēt, taču Eirolīgas džeki pieraduši spēlēt tādā atmosfērā, viņiem nekas jauns tas nebūs," atzīmēja Šķēle.

Pašlaik 26 gadus vecais Šķēle vasarā pievienojās Francijas augstākās līgas komandai Antibas "Sharks", šosezon 18 spēlēs vidēju gūstot 11,2 punktus, izcīnot 2,9 atlēkušās bumbas un veicot 2,9 rezultatīvas piespēles.

"Komandai rezultāti varēja būt labāki, bet pašam ir puslīdz labi. Dažās spēlēs varēju kaut ko vairāk. Francijas līga ir ātra un atlētiska, taču esmu tam labi pielāgojies. Francijā basketbols ir daudz individuālāks nekā esmu pieradis spēlēt," teica Šķēle.

"Sharks" komanda ar četrām uzvarām 20 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 18 vienībām.

"Sezonas sākumā bija traumas, tāpēc puse no komandas sastāvēja no junioriem. Vairākās spēlēs galotnēs nespējām noturēt uzvaru, bet pēc tam zuda pārliecība. Tagad pēdējās spēles esam sākuši ko vinnēt, jo ieguvām pastiprinājumu. Vēl palicis diezgan daudz spēļu. Galvenais mērķis ir neizkrist no pirmās līgas. Domāju, ka to arī sasniegsim," skaidroja Šķēle.

Tāpat Šķēle atklāja, ka komanda vēlas viņu redzēt sastāvā arī nākamajā sezonā, taču šobrīd galvenais uzdevums ir saglabāt vietu augstākajā divīzijā.

Pasaules kausa kvalifikācijas I grupas kopvērtējumā pēc desmit kārtām līdere ar astoņām uzvarām ir Spānija, bet par vienu panākumu mazāk ir Turcijai. Abas izlases jau ir nodrošinājušas iekļūšanu Pasaules kausa finālturnīrā. Tālāk ar sešām uzvarām seko Melnkalne un Latvija, kamēr Ukrainai ir piecas uzvaras. Savukārt pēdējā, sestā, ar diviem panākumiem ir Eiropas čempione Slovēnija.

Trīs labākās apakšgrupas komandas izcīnīs ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru.