Kuruca komandas biedrs uzvar NBA Zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā

Finālā Heriss iemeta 12 "trejačus" pēc kārtas, kopā iekrādams 26 punktus. Par diviem punktiem mazāk bija Goldensteitas "Warriors" zvaigznei Stefanam Karijam, bet 19 punktus finālā dabūja Badījs Hīldss no Sakramento "Kings".

Heriss ar 47,1% realizēto tālmetienu ir NBA otrs labākais snaiperis aiz latvieša Dāvja Bertāna, kurš iemetis 47,6% trīspunktnieku, bet uz šo konkursu uzaicināts netika.

Tikmēr "slam-dunk" konkursā uzvarēja Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Hamidū Djallo, finālā tika pie 88 punktiem, bet par trim punktiem mazāk bija Ņujorkas "Knicks" jaunieguvumam Denisam Smitam junioram. Djallo pirmajā kārtā "dankoja" pāri NBA leģendai Šakilam O'Nīlam, bet finālā viņam asistēja reperis Kvavo.

Savukārt meistarības konkursā triumfēja Džeisons Teitams no Bostonas "Celtics", kurš finālkārtā guva virsroku pār Trē Jangu no Atlantas "Hawks". Teitams uzvaru izrāva ar metienu no laukuma centra.

Jau ziņots, ka Kurucs no piektdien guva desmit punktus Uzlecošo zvaigžņu mačā, viņa pārstāvētajai Pasaules komandai ciešot zaudējumu.

Šīs sezonas NBA Visu zvaigžņu spēle notiks svētdien Šarlotā, kur mājas spēles aizvada "Hornets" vienība.

Iepriekšējā sezonā starp rezervistiem tika izraudzīts arī latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis, taču ceļgala krustenisko saišu plīsums pārvilka strīpu pāri viņa cerībām debitēt NBA Visu zvaigžņu spēlē.

Pērn NBA Visu zvaigžņu spēlē Lebrona Džeimsa komanda ar rezultātu 148:145 uzvarēja Stefana Karija vienību.