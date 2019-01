Gudramovičs/Kalniņš un Šici izcīna attiecīgi ceturto un piekto vietu pasaules čempionātā

Tikmēr vēl viens Latvijas divnieks Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs planētas meistarsacīkstēs ierindojās devītajā vietā.

Savukārt par pasaules čempioniem kļuva vācieši Toni Egerts/Saša Benekens, kuri pēc pirmā brauciena bija otrie, tomēr otro braucienu nesekmīgi veica olimpiskie čempioni Tobiass Vendls/Tobiass Arlts no Vācijas, kuriem līdz ar to nācās samierināties ar otro vietu, no uzvarētājiem atpaliekot 0,078 sekundes.

Uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa austrieši Tomass Šteiss/Lorencs Kollers, kuri uzvarētājiem summā zaudēja 0,141 sekundi. Tikmēr Gudramovičs/Kalniņš no goda pjedestāla atpalika par 0,021 sekundi, kamēr Šici bija piektie. Tautiešiem viņi bija spiesti piekāpties par 0,034 sekundēm.

Vēl pēc pirmā brauciena brāļi Šici un Gudramovičs/Kalniņš bija mainītās pozīcijās, tomēr otrajā braucienā pieredzējušie Šici pieļāva kļūdu, kā rezultātā Latvijas ekipāžu divcīņā nācās piekāpties tautiešiem.

Savukārt Putins/Marcinkēvičs pēc pirmā brauciena bija septītie, tomēr otrais brauciens nebija veiksmīgs, tāpēc summā nācās atkāpties par divām pozīcijām.

Vēlāk sestdien dāmām pirmais brauciens būs plkst.15.20 pēc Latvijas laika, bet otrais sāksies plkst.17.10. Sieviešu mačos Latviju pārstāvēs Ulla Zirne, Elīza Cauce un Kendija Aparjode.

Salīdzinot ar Pasaules kausa posmiem, pasaules čempionātā sportisti neaizvada Nāciju kausa sacensības.

Svētdien tiks aizvadītas vīriešu sacīkstes un komandu stafete. Vīru sacensībās Latviju pārstāvēs Kristers Aparjods, Riks Kristens Rozītis, Inārs Kivlenieks un Artūrs Dārznieks.

Jau ziņots, ka piektdien sprinta sacensībās pirmajā sešiniekā iekļuva Andris un Juris Šici, kuri bija ceturtie divnieku sacensībās, kā arī Kristers Aparjods, kurš bija piektais vīru sacīkstēs.

Visreālāk Latvijas sportistiem par medaļām ir pacīnīties divnieku sacensībās un komandu stafetē, jo tur šosezon uzrādīti vislabākie rezultāti. Iepriekšējais Pasaules kausa posms notika Siguldā, kur Latvijas komanda ieguva zeltu stafetē, turklāt otrajā un trešajā vietā divniekos bija attiecīgi Gudramovičs/Kalniņš un brāļi Šici, tāpēc pasaules čempionāts sagaidīts gana labā noskaņojumā.

Tiesa, pirms Siguldas etapa neviens Latvijas kamaniņu braucējs šosezon nebija kāpis uz goda pjedestāla.

Pēc posma Siguldā latviešu sportisti devās tieši uz Vinterbergu, kur aizvadīja treniņnedēļu šim pasaules čempionātam.

Šogad notiek jau 48.pasaules čempionāts kamaniņu sportā, tam pulcējot 121 sportistu no 23 valstīm.

Šī ir jau trešā reize, kad planētas meistarsacīkstes uzņem Vinterbergas trase - iepriekš tas noticis 1989. un 1991.gadā. Kopā tiks sadalīti septiņi medaļu komplekti. Četri no tiem olimpiskajās disciplīnās sieviešu, vīriešu, divvietīgo ekipāžu konkurencē un komandu stafetē, bet vēl trīs sprinta sacensībās. Septīto reizi medaļas saņems arī pasaules U-23 čempionāta uzvarētāji sieviešu, vīriešu un divvietīgo ekipāžu konkurencē.

Pasaules čempionātā nestartēs neviens no Latvijas junioriem, kuri šobrīd aizvada treniņnometni Austrijā, jo tur februāra sākumā norisināsies šī vecuma planētas meistarsacīkstes.