Izrādi ķermenim īpašas rūpes!

No vienas puses mēs, ziemeļnieces, esam ieguvējas. Vēsajā klimatā ar apģērba palīdzību mūsu ķermeņa āda tiek pasargāta no lieka stresa. No otras puses – mūsu laikos cilvēki ļoti, pat pārlieku, mīl karstu ūdeni un mazgājas no rīta un vakarā. Taču tas ir pārāk bieži. Mēs «pārmazgājam» ķermeņa ādu, un šādi tai kaitējam. Tāpēc – atmaksā savam ķermenim par atstāšanu novārtā un sniedz tam ilgi gaidītās rūpes. Izvēlies Esthederm ķermeņa kopšanas līdzekļus, kas mitrinās, pabaros, nostiprinās un… pat palīdzēs zaudēt lieko.

Universāls mitrinātājs

Celulārā ūdens krēms ķermenim

Mēdz teikt – tas, kas der visiem, neder nekam. Var jau būt, bet tikai ne tādā gadījumā, ja runa ir par Esthederm universālo celulārā ūdens krēmu ķermenim, kas ir viegls, mitrinošs un zīdaini maigs. Un piemērots ikvienam ādas tipam. Gandrīz visiem Esthederm skaistumkopšanas līdzekļiem, arī šim, pamatā ir celulārais, jeb šūnu ūdens. Kāpēc tas ir tik būtiski? Jo mitrinošajos skaistumkopšanas līdzekļos ir aptuveni 70 procentu ūdens, serumos – pat 95 procenti.

Līdz ar to liela nozīme ir tam, tieši kāds ūdens izmantots, radot attiecīgo līdzekli. Esthederm izmantotais celulārais ūdens ir kopija tam ūdenim, kas dabiski atrodas mūsu ādas šūnās. Tātad – maksimāli tuvs dabiskajam. Celulārais ūdens, kas atrodas krēma sastāvā, bagātināts ar antioksidantiem, mikroelementiem un tādējādi piešķir šūnām papildus enerģiju. Esthederm izmantotais ūdens ir unikāls arī tāpēc, ka respektē zinātnes, konkrētāk bioelektronikas, trīs svarīgus parametrus, ar kuru palīdzību nosaka ikviena šķidruma saderību ar dzīvu organismu.

To, vai attiecīgajā vidē organisms var dzīvot, attīstīties un veikt savas funkcijas. Šie tik svarīgie parametri ir skārbju/sārmu līdzvars jeb pH līmenis, minerālsāļu koncentrācija un antioksidatīvais jeb oksiredukcijas potenciāls – spēja novērst oksidatīvo stresu. Šī krēma sastāvā esošais celulārais jeb šūnu ūdens nodrošina šūnu līdzsvaru, optimizē šūnu dzīvotspēju plus bagātina šūnas ar enerģiju un ļoti labi mitrina ādu, it kā atmodinot to un piešķirot tai vingrumu.

Sausākai ādai šis produkts labāk der pavasarī un vasarā, savukārt normālai vai taukainai ādai - visu cauru gadu.

Zīdains pieskāriens

Celulārā eļļa ķermenim

Pēc baseina apmeklējuma vai sausa gaisa ietekmē ķermeņa āda nereti kļūst dehidratēta – tā ir sausa un lobās. Institut Esthederm Celulārā eļļa ķermenim ir izcils kopšanas līdzeklis iepriekšminēto problēmu novēršanai, jo tā radīta ar mērķi nostiprināt, pabarot ādas virskārtu.

Foto: Publicitātes foto

Eļļas sastāvā ir divu veidu lipīdi, kas remdē ādas saucienus pēc palīdzības. Vieni – tie paši, kas dabiski atrodas katras ādas šūnas membrānā jeb apvalkā. Tādējādi tie palīdz šīs šūnas nostiprināt. Otrie – lipīdi, kas nodrošina ādas aizsargbarjeru un pasargā to no mitruma zuduma. Proti, tie it kā salipina šūnas un līdz ar to padara ādu elastīgu, tvirtu un atsperīgu. Un, protams, neļauj tai zaudēt mitrumu. Jāpiebilst, ka eļļas sastāvā ir Omega taukskābes ideālā proporcijā, kā arī E vitamīns. Šī eļļa īpaši piemērota grūtniecēm, jo uzlabo ādas elastību, nodrošina komfortu un labsajūtu, pasargājot no strijām.

Jāatceras – jo sausāka āda, jo vairāk tai nepieciešama tieši mitrināšana ar eļļu. Celulārā eļļa īpaši piemērota pavasara sezonai, kad āda pēc garās ziemas ir sausāka kā jebkad.

Tvirtuma atjaunošanai

Īpaši nostiprinošs, mitrinošs losjons

Pavasaris ir laiks, kad sevi vieglāk pierunāt veselīgai diētai, sportiskām aktivitātēm. Bet, ja zaudēts kāds lieks kilograms, un āda tāpēc, šķiet, zaudējusi tvirtumu, noderēs īpaši nostiprinošs, mitrinošs losjons. Tā sastāvā ir tā dēvētā sculpt tehnoloģija, kuras mērķis ir nostiprināt nevis tikai ādas virskārtu, kā to dara mitrinošs krēms un eļļa, bet tieši ādas audus.

Foto: Publicitātes foto

Losjons darbojas ādas dziļākajos slāņos, stimulējot kolagēna un elastīna šķiedras, un aizkavējot to sabrukšanu. Losjons nostiprina arī jaunās šķiedriņas, kuras sasaista virsādu ar dziļāko ādu, tādā veidā to padarot atsperīgāku, tvirtāku. Pēc tekstūras arī pats krēms ir elastīgs, blīvs un jau uzziežot to, sniedz patīkamu nostiprinošu efektu.

Tas piemērots arī sievietēm pēc dzemdībām, kad āda ir novājināta un tai trūkst dzīvīguma.

Sports tūbiņā

Morpho Fitness serums tievēšanas aktivizēšanai

Vai tiešām serums var palīdzēt samazināt ķermeņa apmērus? Jā, var! Šis serums dedzina tauku šūnas bioloģiskā, fizioloģiskā režīmā. Proti, krēma sastāvā ir trīs aktīvas sastāvdaļas – raspodiņa un olīvkoka ekstrakts, karnitīns un kofeīns. Raspodiņa un olīvkoka ekstrakts palielina šūnu pieprasījumu pēc enerģijas.

Tas šūnām liek domāt, ka tām vajag arvien vairāk un vairāk enerģijas. Bet kur to ņemt? No taukšūnām! Tādā veidā iespējams uzlabot šūnu metabolismu, pārraut apburto loku. Ar šī krēma palīdzību šūnām iespējams likt domāt, ka tām vajag vairāk enerģijas.

Foto: Publicitātes foto

Taukšūnas sadedzina un kausē kofeīns, bet karnitīns tās aizvada prom... Jo aktīvāka slodze, jo aktīvāk darbojas serums. Tāpēc ieteicams to ziest uz tīras ādas pirms un uzreiz pēc sporta slodzes. Starp citu, par sportisku slodzi uzskatāma arī aktīva pastaiga svaigā gaisā, staigāšana pa veikaliem vai mājas tīrīšana.

Tvirtumam un nostiprināšanai

Krūtis nostiprinošais krēms

Protams, šis nav ķirurga skalpelis, tāpēc nevar cerēt uz pārdabisku rezultātu. Tomēr šis krēms efektīvi nostiprina krūšu ādu, piemēram, pēc bērna barošanas, kad tā kļuvusi neelastīga un zaudējusi tvirtumu. Krēms stimulē šķiedriņu atjaunošanos, ādu padarot gludāku un atsperīgāku.

Foto: Publicitātes foto

Īpašu efektu rada krēmam pievienotā polimērtehnoloģija, kas palīdz izveidot tā dēvētā mākslīgā krūštura efektu, kas izpaužas kā ļoti patīkama ādas savilkšanas sajūta. Labā ziņa ir tā, ka šo krēmu var lietot ne tikai krūšu ādas stiprināšanai, bet ziest ikvienā ķermeņa vietā, kas zaudējusi tvirtumu. Iespējams, īpašs atbalsts vajadzīgs, piemēram, dibena ādai vai augšdelmiem.

Institut Esthederm ķermeņa kopšanas līdzekļus iespējams iegādāties salonveikalā Berga Bazārā, u/v Stockmann un visās lielākajās aptiekās. Martā – ķermeņa kopšanas līdzekļiem atlaide!

Reklāmraksts publicēts sadarbībā ar Institut Esthederm