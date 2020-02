Kupli, biezi mati – kā pie tādiem nonāk?

Un taisnība jau manai frizierītei ir! Pirmklasnieka skolas gaitas, gada noslēgums un jaunā sākums – šis pusgads burtiski paskrēja rūpēs par citiem. Atzīstos, sevi piemirsu! Lai nu kā, nāk vasara un skaistus, kuplus matus vajag ļoti, ļoti! Tā kā negribās dzert kurus katrus vitamīnus, ķēros klāt speciālistu viedokļiem, pieejamajai informācijai un aptieku produktu klāstam!

Noteikti, visas zinām, ka matu veselību ietekmē barības vielu trūkums, un jebkura novirze organismā atspoguļojas arī matu stāvoklī. Ja tie kļūst plānāki, nespodri, lūst, palēninās augšana vai pastiprinās to izkrišana, skaidrs, ka organismam kaut kā trūkst.

Svarīgākie vitamīni

Nav vairāk vai mazāk svarīgu vitamīnu, tomēr ir daži, kuru loma matu augšanā un veselības stāvoklī ir īpaši jāuzteic. Tā, piemēram, B grupas vitamīni palīdz nogādāt skābekli un barības vielas galvas ādai un apgādā matu folikulas ar skābekli un barības vielām, kas savukārt palīdz matu augšanā. Par B grupas vitamīnu deficītu var liecināt sekojošas pazīmes – mati nosirmo ātrāk, tie ātri paliek taukaini pie saknēm, bet sausi galos.

Brīvie radikāļi spēj kavēt matu augšanu un izraisīt matu novecošanos. Te noderēs antioksidanti – vitamīni C un A. C vitamīns organismam ir nepieciešams, lai ražotu kolagēnu, un palīdzētu uzņemt dzelzi, kas arī ir būtisks matu augšanā. Šis vitamīns spēs parūpēties, lai matu gali nesašķeļas. A vitamīna trūkuma gadījumā mati krīt, tiem nav spīduma, tie ir sausi un trausli, kā arī var parādīties blaugznas. Antioksidanti aizsargās matus arī no ultravioletā starojuma.

D vitamīns ietekmē ļoti daudzus veselības aspektus, ieskaitot ādu un matus. Zems D vitamīna līmenis tiek saistīts ar tik apjomīgu matu izkrišanu, kas jau klasificējama kā slimība – vairāku pētījumu dati rāda, ka cilvēkiem, kuriem diagnosticēta kāda no matu izkrišanas slimības formām, ir bijis arī nepietiekams D vitamīna līmenis. Piemēram, vienā no šādiem pētījumiem tika fiksēts, ka 96.7% pētījuma dalībnieku, kuriem diagnosticēta alopecia areata jeb perēkļveida matu izkrišana, ir D vitamīna deficīts (< 20 ng/mL) [1]. D vitamīna deficīts arī saīsina mata augšanas fāzes ilgumu.

Mikroelementu nozīme

Tikpat liela nozīme kā pietiekamai vitamīnu uzņemšanai, ir arī mikroelementiem. Īpaši labvēlīgi uz matu veselību spēj iedarboties dzelzs, cinks, selēns un varš.

Iespējams, par to, ka matu veselību ietekmē dzelzs trūkums, ir dzirdēts vairāk - dzelzs apgādā ar skābekli matu folikulas, tā klātbūtne organismā veicina matu augšanas ātrumu. Nepietiekami uzņemot dzelzi, varam nonākt līdz matu izkrišanai.

Varš ir būtisks spēlētājs ne tikai ādas veselības procesos, bet tam ir īpaši svarīga loma arī matu krāsas, jeb matu pigmenta veidošanās procesā. Vara trūkuma apstākļos dabiskā mata krāsa sāk zust jeb izbalēt.

Rūpēs par matiem nedrīkst aizmirst arī par cinku. Cinks ietekmē mata augšanu. Pierādīts, ka cinka trūkuma apstākļos mati aug blāvi un nespēcīgi, līdz ar to ievērojami samazinās DNS un olbaltumvielu sintēze un var veidoties vāji attīstīts mats.

Selēns ir tas mikroelements, kas var paātrināt matu augšanu un uzlabot galvas ādas stāvokli.

Ja vēlies ātrāku un efektīvāku rezultātu

Konstatējot, ka visu nepieciešamo matu veselībai un atlabšanai ar uzturu uzņemt man neizdosies, devu priekšroku idejai par uztura bagātinātājiem. Te nonācu pie pāris ļoti būtiskām niansēm, kas jāņem vērā, lai tiešām sniegtu vēlamo efektu.

Pirmkārt, pazīstot sevi un apzinoties to, ka sauju vai kā minimums deviņas kapsulas pēc brokastīm uzņemt es nespēšu, uzmanību pievērsu tikai tiem produktiem, kuros apvienoti manis iepriekš uzskaitītie vitamīni un minerālvielas.

Otrkārt, sapratu, ka svarīgi, lai uztura bagātinātāja sastāvā esošie vitamīni un minerālvielas būtu kombinācijās, kur tie cits citu papildina un pastiprina savstarpējo iedarbību. Citējot speciālistu, ir vitamīnu kompleksi, kuros sastāvs tiek veidots pēc iespējas plašāks, nerēķinoties, ka viena vitamīnu forma spēj noēst citu, tādējādi nesniedzot gaidīto efektu lietotājam. Izanalizējot manis atlasītos produktus ar ģimenes ārsti un profesionālu triholoģi secinājām, ka vietējā zīmola LYL love your life® produkts – uztura bagātinātājs - LYLimmunUP būs tas, ar ko es mēģināšu uzlabot savu situāciju.

Ārste uzsvēra vēl divus argumentus, ko der ievērot, meklējot sev labāko uztura bagātinātāju.

Komplekss ir bāzēts uz dabiskām un aktīvām vielām. Piemēram, augļos un dārzeņos C vitamīns sastopams nevis izolētā formā, bet gan kā daļa no kompleksa. C vitamīns, kas ir arī manis atklātajā LYLimmunUP formulā, nāk kompleksā ar virkni citām bioloģiski aktīvajām vielām – bioflavonoīdiem, vitamīniem, minerālvielām un fitouzturvielām. Citrusaugļu bioflavonoīdi aizsargā C vitamīnu no oksidēšanās, paildzina C vitamīna iedarbību, veicina labāku skābekļa un uzturvielu uzsūkšanos caur kapilāru sieniņām.

Otrs, un kas jo īpaši svarīgi – raugies, lai minerālvielas būtu helātu formā, kas garantē labāku vielu uzsūkšanos. Atsaukšos atkal uz aptieku plauktā atrasto LYLimmunUP – tas ir viens no retajiem Latvijā nopērkamajiem dabiskajiem uztura bagātinātājiem, kurā minerālvielas - dzelzs, cinks, varš un selēns - ir helātu formā, tādējādi nodrošinot, ka šie uzņemtie mikroelementi organismā uzsūksies, lasi - iedarbosies, par 85% labāk.

LYLimmunUP pluss ir tāds, ka izstrādājot tā formulu, tika ņemts vērā tās minerālvielas un vitamīni, kas mūsu paltuma grādos dzīvojošajiem trūkst visvairāk. Līdz ar to LYLimmunUP sastāvā ir iekļautas mūsu organisma normālai funkcionēšanai nepieciešamākie 5 vitamīni, 6 augu ekstrakti un 4 minerālvielas. Kaut arī sākotnēji LYLimmunUP ir radīta kā bāze imunitātes spēcināšanai un elpceļu veselības profilaksei un atveseļošanai, sastāvā ir tieši tas, kas ir tik vitāli svarīgs bieziem un kupliem matiem.

Vienlaikus rūpējoties par matu veselību, LYLimmunUP spēcina imunitāti, rūpējas par elpceļu un balss saišu veselību, mazina nogurumu, kā arī nodrošina organisma šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Tas spēj atjaunos organisma izsīkušās rezerves, dot labu enerģijas lādiņu, uzlabot pašsajūtu, un vēl parūpēties par Tavu mirdzumu! Pārdomātās vitamīnu, augu ekstraktu un minerālvielu dienas devas un organisma darbību atbalstošās izlases sastāva dēļ LYLimmunUP pamata kursam vajadzētu būt vismaz 3 mēnešus ilgam, taču ir ieteicams arī ilgstošai lietošanai. Iepakojumā ir 60 kapsulu, ar ieteicamo dienas devu - 2 kapsulas. Aptuvenā cena aptiekās ir EUR 12.00

