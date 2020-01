Kuri ir apģērbi, ko ieteicams pirkt atlaižu laikā. Stilistes padomi

Apģērbi, ko ieteicams iegādāties atlaižu laikā.

• Klasiski džinsi. Klasisks un ikdienā bieži nēsājams apģērba gabals, kuru noteikti varēsi valkāt vēl daudzus gadus. Atlaižu laikā ir vērts iegādāties labus, kvalitatīvus džinsus, kas kalpos ilgi.

• Balta blūze. Balto apģērbu mūžs nav pārāk ilgs, tie nonēsājas, nomazgājas, jo tiek mazgāti daudz biežāk nekā tumšās drēbes. Balta blūze ir funkcionāls un bieži kombinējams apģērba gabals, kam atradīsies pielietojums jebkuras profesijas pārstāvei. Meklē kvalitatīvāku blūzi par zemāku cenu, kas attiecīgi ilgāk un labāk kalpos.

• Apakšveļa un zeķbikses. Par zeķbiksēm viss ir skaidrs – tās plīst! Tāpēc to arsenālā nekad nevar būt par daudz. Savukārt apakšveļa nonēsājas un kļūst estētiski nepievilcīga. Lai arī reizēm šķiet, ka tās izskats nav tik būtisks, jo to redzam tikai mēs pašas, taču tā gluži nav! Apakšveļa ir primārā lieta, kurai ir jābūt kvalitatīvai un skaistai!

• Klasiskas bikses. Tās var būt melnas, tumši zilas, pelēkas vai jebkādā citā tumšā krāsā, ko viegli varēsi kombinēt ar pārējiem apģērbiem.

• Melna vai tumši zila žakete. Tai gan noteikti vajadzētu būt ikvienas dāmas skapī, tāpēc atlaižu laiks ir īstais, lai atrastu sev vispiemērotāko un, iespējams, iegādātos ko dārgāku, nekā parasti atļaujamies, jo žaketei kvalitāte ir ļoti būtisks rādītājs.

• Virsdrēbēs un apavi. Tie vienmēr ir dārgi, tāpēc atlaižu laikā varam izvēlēties to, kas patīk, nevis to, ko varam atļauties. Klasisks mētelis vai silta dūnu jaka noteikti būs valkājami vairākus gadus, tāpēc uz šīm drēbēm ekonomēt nav vērts. Tāpat arī ziemas zābaki būs nepieciešami katru gadu. būtiski gan pievērst uzmanību tendencēm, lai iegādātās lietas neizietu no modes ātrāk, nekā tiek novalkātas.

• Vīriešiem – uzvalks un krekls. Ja arī profesija nepieprasa uzvalku nēsāt ikdienā, tomēr vismaz pāris reizes gadā pēc tā vajadzība var rasties. Tāpat skapī noteikti ir jābūt arī baltam kreklam… Ja vecais uzvalks un krekli vairs neder vai ir novalkāti, tieši izpārdošanas ir īstais laiks meklēt ko jaunu!

