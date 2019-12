Sporta apģērbu gigants "Nike" prezentē pirmo hidžāba peldkostīmu līniju

"Nike" pārstāvji dara zināmu, ka šī kolekcija veidota, par iedvesmu ņemot sieviešu vēlmi pēc komforta peldēšanas laikā. Hidžāba tipa peldēšanas tērpam ir jānodrošina ķermeņa pilnīgs nosegums, neiespaidojot rezultātu, sniegumu vai sievietes labsajūtu sporta aktivitātes laikā.

Foto: Courtesy of NIKE/MEGA / Vida Press

"The Independent" izsakās: “Esošie līdzīgie produkti nespēj nodrošināt ne pilnīgu sievietes ķermeņa pārklājumu, ne izcilu funkcionalitāti. Sportā atlētēm svarīgākais ir domāt par personīgo rezultātu, nevis lieku reizi cīnīties ar apģērba neērtumu, smagumu vai satraucošām domām par to, vai hidžābs intensīva peldējuma laikā neatsedz to, kam jāpaliek nosegtam.”

“Victory Swim” peldkostīma komplekts sastāv no trim daļām - tunikas tipa augšdaļas, kurā integrēts sporta krūšturis, peldēšanas legingiem un pilnībā nosedzošas, piegulošas galvassegas - hidžāba.

Foto: Courtesy of NIKE/MEGA / Vida Press

Katrs izstrādājums veidots no viegla, ātri žūstoša materiāla, kurš papildus nodrošina pilnu ķermeņa aizsardzību no ultravioletajiem saules stariem.

Foto: Courtesy of NIKE/MEGA / Vida Press

Balstoties uz "Nike" teikto, hidžāba galvassega ir ar iestrādātu, īpaši veidotu tīkliņu, kurš nodrošina matu savākšanas funkciju un notur tos vietā, pat pie ļoti intensīvas ūdens pretestības.

Apvienoto Arābu Emirātu daiļslidotāja Zahra Lari bija pirmā, kura uzsāka hidžāba valkāšanu savā sporta disciplīnā. Lai fiziski sagatavotos sacensībām, sportiste savos treniņos daudz peld.

Foto: Courtesy of NIKE/MEGA / Vida Press

Pēc "Nike" jaunās peldkostīmu līnijas testēšanas Zahra Lari saka: “Apģērbs vairs nedod man lieku papildu noslodzi un smagumu, es tagad spēju peldēt labāk. Tas ir pilnīgi citāds, salīdzinot ar tiem, kurus esmu iepriekš izmantojusi. Man ir sajūta, ka varu to valkāt pārliecinoši bez satraukuma.”

Foto: Courtesy of NIKE/MEGA / Vida Press

"Nike" radošā direktore Marta Mūra (Martha Moora): “Mēs esam sajūsmināti un gandarīti, ka iedvesmojam arvien vairāk sieviešu redzēt sevi sportā, domājot radoši un iekļaujoši!”

“Victory Swim” peldēšanas tērpus būs iespējams iegādāties "Nike" Londonas un tiešsaistes veikalos, sākot no 2020. gada 1. februāra.

