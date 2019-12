Negaidīta dāvana no slepenā Ziemassvētku vecīša – manai ādas veselībai!

Jāsaka godīgi, ka arī es pirmīt piederēju tai cilvēku grupai, kuri domā, ka probiotikas lietojamas tikai gadījumos, kad no ierindas iziet vēders, jācīnās ar kādu no vēdera vīrusiem, vai, ja tiek lietotas antibiotikas. Jaukā Ziemassvētku dāvana lika mainīt manas domas un paraudzīties plašāk, jo pēc 30 dienu ilgā kursa mana āda tiešām izskatījās daudz labāk. Ja agrāk lielas galvas sāpes sagādāja ideālā šampūna atrašana, kas nekairinātu galvas ādu un neradītu niezi, tad pēc probiotiku lietošanas arī galvas ādas stāvoklis manāmi uzlabojās. Un ne velti – izrādās, jau pirms 2000 gadiem Hipokrāts teicis, ka visas cilvēka slimības sākoties vēderā jeb, precīzāk – zarnās. Vēl vairāk – tieši ādas izskats un veselība vai izmaiņas tajā var būt viens no pirmajiem vēstnešiem, ka zarnu mikroflorā izjaukts tik svarīgais labo un slikto baktēriju līdzsvars.

Labās baktērijas pret akni, pret atopisku dermatītu

1930.gadā dermatologi Stoks un Pilsburijs nāca klajā ar atziņu, ka zarnu mikroflorai ir tieša saikne gan ar cilvēku emocionālo stāvokli, nomāktību un depresiju, gan ādas veselību, jo īpaši norādot uz akni. Pirms vairāk nekā 70 gadiem ārstu atziņas neguva īpaši lielu popularitāti, toties mūsdienās viņu vienojošo teoriju “zarnas-smadzenes-āda” jau apstiprinājuši daudzi pētījumi, un probiotikas tiek ieteiktas kā viens no aknes ārstēšanas veidiem.

Vairākos pētījumos atrasta saikne starp aknes vai dermatīta saslimšanu un izjauktu zarnu mikrofloras līdzsvaru. Tā, piemēram, Krievijā veiktā pētījumā novērots, ka 54% aknes slimnieku ir notikušas izmaiņas arī zarnu mikroflorā [1]. Probiotikas spēj ietekmēt ādu caur vairākiem mehānismiem, ieskaitot sistemātiska iekaisuma samazināšanu un veicinot labo vielu uzsūkšanos organismā. Specifiskas, ar iekaisumu procesiem saistītas ādas problēmas, kā akne, ekzēma, rozācija var uzliesmot tieši tad, kad zarnu mikrofloras līdzsvars starp labajām un kaitīgajām baktērijām ir izjaukts. Mikrofloras disbalanss un slikto baktēriju pārsvars paaugstina zarnu caurlaidību, kas nozīmē, ka kairinošas vielas, toksīni, kuras pie normāla zarnu mikrofloras līdzsvara tiktu sagremotas un izvadītas, nokļūst asinsritē. Probiotikas ir ieteicami arī dažādos alerģijas gadījumos.

Viena no jauno māmiņu raizēm ļoti bieži ir atopiskais dermatīts, no kā cieš mazulīši. Pētījumos apstiprināts, ka tiem bērniņiem, kuru māmiņas grūtniecības laikā un pēc dzemdību periodā lietojušas arī probiotikas kā uztura bagātinātāju, atopiskais dermatīts novērots retāk [2].

Probiotikas kopumā uzlabo ādas stāvokli, un pietiekams labo baktēriju daudzums zarnu traktā spēj aizkavēt arī krunciņu veidošanos un palielināt mitruma līmenī ādā.

Zarnu mikrofloras līdzsvaru būtiski ietekmē uzņemtā pārtika – labo baktēriju armija ievērojami cieš un daļa iet bojā, ja ikdienā tiek uzņemts par daudz cukura un neveselīgu našķu, pārstrādāti un neveselīgi ēdieni, cukuroti dzērieni, ķīmiskās piedevas ēdieniem un dzērieniem, alkohols, antibiotikas, un saraksts turpinās… Nelabvēlīgo ietekmi būtiski pastiprina ikdienas stress, nepietiekams miegs un mazkustīgs dzīvesveids.

Probiotikas arī kosmētikā

Nupat par zināmu trendu kļuvusi arī kosmētika, kurai pievienotas labās baktērijas. Zināms, ka katra cilvēka unikālais mikrobioms jeb mikrobu, to gēnu un genomu komplekss mīt ne tikai gremošanas sistēmā, bet arī uz ādas. Labās baktērijas palīdz gremošanas sistēmai nodrošināt, lai zarnās būtu pietiekami daudz pareizā veida baktēriju, kuras spējīgas cīnīties ar sliktajām jeb patogenajām baktērijām. Tieši tāpat tas notiek uz ādas. Labās baktērijas uz ādas, esot pārsvarā pār sliktajām, rūpējas par ādas dabiskajām aizsardzības spējām un veselīgu un skaistu tās izskatu. Tādi pasaulē zināmi kosmētikas ražotāji, kā Clinique, Elizabeth Arden un citi, atsevišķām kosmētikas līnijām pievieno labās baktērijas, kas palīdz atjaunot ādas mikrobioma līdzsvaru, iedarbojas uz ādu nomierinoši un ar pret iekaisuma iedarbību, tā palīdzot cīnīties ar tādām ādas kaitēm kā apsārtums un akne. Tieši unikālais mikrobu kopums uz ādas pasargā cilvēka organisma lielāko aizsargbarjeru - ādu – no ārējās vides kaitīgajiem faktoriem, kas veicina ādas novecošanos: UV starojuma, gaisa piesārņojuma, kaitīgajām sastāvdaļām kosmētikā.

Padomi nekļūdīgai slepenā Ziemassvētku vecīša dāvanas jeb probiotiku izvēlei:

Ne viss ir zelts, kas spīd. Vai šajā gadījumā – ne visi tirgū pieejamie probiotiku preperāti būs vienlīdz efektīvi. Tāpēc, lūk, daži vērtīgi padomi, kā izvēlēties īstās probiotikas:

1. Izvēlies tikai augstākās kvalitātes produktus no zināma un atzīta ražotāja.

2. Visefektīvākais produkts būs tāds, kurā būs lielāks baktēriju skaits un lielāka celmu dažādība. Latvijas tirgū līderis baktēriju skaita un celmu dažādības ziņā ir LYLBIOTIC – 1 kapsula satur 11.2 miljardus labo baktēriju un 9 mikroorganismu sugas.

3. Raugies, lai izvēlētajā uztura bagātinātājā būtu gan probiotikas, gan prebiotikas. Prebiotikas baro probiotikas un tādējādi vairo to augšanu un aktivitāti. Konkrēti manā dāvanā - LYLBIOTIC kā prebiotikas kalpo pievienotais inulīns.

4. Ļoti svarīga ir kapsula, kurā glabājas dārgās baktērijas, lai tā neizšķīst pa ceļam, bet spētu nogādāt baktērijas tievajā un resnajā zarnā. LYLBIOTIC ir DR skābes aizsargāta kapsula – tā neizšķīst kuņģa skābē, bet ar visām baktērijām nonāk zarnās, kas ir to īstais galamērķis un kur tām jāuzsāk savs darbs.

5. LYLBIOTIC ir bagātināts ar cinka helātu, kas palīdz novērst un mazināt iekaisuma procesus. Cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību un kognitīvās funkcijas, palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu un uzturēt normālu matu, nagu un ādas veselību.

Līdzīgi kā mani pagājušajā gadā pārsteidza arvien noslēpumainā labvēle, arī es šogad iepriecināšu ne vienu vien draudzeni ar vērtīgu un labu dāvanu ādas veselībai un spēcīgai imunitātei – aptiekā nopērkamo probiotiķi LYLBIOTIC!

