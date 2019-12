Šogad Baltais nams izdaiļots patriotiskās noskaņās.

"Baltajā namā spīd patriotisma gars," lasāms Trampas ziņojumā. "Es priecājos dalīties ar jums šajā patriotisma izstādē, un esmu sajūsmā kopā ar jums pieredzēt šīs Ziemassvētku sezonas burvību!"

Baltā nama austrumu pusi izdaiļo Zelta zvaigznes ģimenes egle, kas rotātas ar zelta zvaigznēm un patriotiskām lentītēm pagodinot tos, kuri ASV bruņotajos spēkos zaudējuši kādu sev tuvo.

Galvenā egle, kas slejas virs 5 metru augstuma, savukārt apkārta ar pašdarinātiem papīra ziediem, kas simbolizē katru Amerikas štatu.

Video redzama vēl kāda īpaša eglīšu mantiņa - no galda spēles "Scrabble" burtiem darināti vārdi "Be Best" ("Esi labākais"). Tā atsaucas uz Melānijas Trampas iniciatīvu cīņā pret mobingu. Sarkanā zāle izdekorēta spēļu noskaņās.

"Ceļojot pa valsti, mani iedvesmo čaklie cilvēki un ģimenes, kuras es satieku," lasāms ASV pirmās lēdijas paziņojumā. "Neatkarīgi no tā, kuru štatu viņi pārstāv, amerikāņiem ir kopīgas dzīves vērtības, tradīcijas un mūsu lieliskās nācijas vēsture. Paldies visiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kuri sagatavoja Balto namu svētkiem. Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!"