Modeļu aģentūras "Vacatio" bijušais direktors Zigmunds Līpiņš tagad strādā par šveicaru

Pateicoties Zigmunda Līpiņa un viņa šķirtās sievas Ievas Līpiņas centieniem, starptautisku novērtējumu guvušas neskaitāmas latviešu modeles, tostarp arī viena no "Vacatio" pirmajiem lielajiem atklājumiem – kādreizējā bērnu un ģimenes lietu ministra, mācītāja Aināra Baštika meita Margrieta Baštika, kas tika dēvēta par daudzsološāko Latvijas topmodeli.

Ar taksista darbu iemācās nolaisties no augstumiem

Zigmundu Līpiņu žurnāls "Kas Jauns" sastapis Rīgas modes nedēļā, un viņš atzīst, ka šī ir pirmā reize, kad kopš aiziešanas no modeļu biznesa apmeklē modes pasākumu. Pašu vairs šādi burziņi neinteresējot, bet esot interesanti gan pavērot, kā audzis pasākuma organizācijas līmenis, gan redzēt nu jau izaugušas paša kādreiz skolotās modeles, no kurām kāda tagad sevi piesaka kā stiliste, cita – kā dizainere.

„Ir dažu tautību pārstāvji, kam komunikācija ir ļoti vienkāršota un kas savas vēlmes izsaka ar tāda stila izsaucieniem kā „eu”, „āāā”... Tāpēc arī aizgāju no viesmīļa darba, kļuvu par šveicaru, un tagad gan man patīk tas, ko daru,” stāsta kādreizējais modeļu aģentūras vadītājs. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Zigmunds pēdējo gadu laikā jaunā biznesā nav meties, un daudzi ir pārsteigti, uzzinot, ka te viņš strādā par taksometra vadītāju, te par viesmīli, pasniedz Argentīnas tango nodarbības, bet nu iztiku pelna kā restorāna šveicars – viesu sagaidītājs. Vaicāts, kā, piemēram, nonācis līdz idejai būt par taksistu, Līpiņš atbild: „Tā vienkārši bija dzīves nepieciešamība. Pēc laulības šķiršanas paliku faktiski bez nekā. "Vacatio" palika Ievai, dzīvesvieta arī. Man bija jāīrē dzīvojamā platība, līdz ar to bija jāsāk domāt, kā pelnīt naudu. Ar kaut ko taču jāsāk. Kas ir vienkāršākais? Tiesības ir, braukt māku, taksistus vajag. Nauda ir nepieciešama uzreiz; ēst gribas jau tajā pašā dienā. Par taksometra vadītāju gan nostrādāju tikai pusgadu, bet neslēpšu – šis darbs mani iemācīja piezemēties, nolaisties no augstumiem,” saka Zigmunds, atklādams: „Bet pašlaik savā dzīvē jūtos tiešām forši, ir ļoti interesanti. Uzskatu, ka profila maiņas sakarā es nevis nolaidos, bet pakāpos. Amats jau neko nedod. Mēs jau jebkuru varam nosaukt par direktoru. Svarīgi, kas tev ir šeit (rāda uz sirdi – KJ).” Viņš gan piekrīt, ka mūsdienās, nenoliedzami, svarīgi ir tas, kas makā. „Bet nauda nav galvenais – to nu gan esmu sapratis!”

Pašlaik kādreizējais modeļu aģentūras vadītājs vakarus un naktis pavada, strādājot Līvu laukumā esošajā "Rockabilly House" terasē.

Brīvs no samākslotības, uzpūtības, iedomības

Jau vairākus gadus Zigmunda Līpiņa aizraušanās ir Argentīnas tango. „Dejoju aizvien un organizēju arī tango pasākumus. Nu jau pats arī pasniedzu individuālās nodarbības,” viņš stāsta.

Jaunas attiecības Līpiņam gan nav izveidojušās. „Iespējams, neapzināti aizslēdzu tās durtiņas ciet, lai vispirms tiktu skaidrībā pats ar sevi. Un vēl kāds būtisks punkts – lai būtu attiecības, jāuzbūvē pamats. Tev ir jābūt, kur atvest sievieti, ar ko atvest sievieti, par ko atvest sievieti...

Iespējams arī, ka apzināti ar jaunas ģimenes veidošanu nesteidzos, jo ticu, ka viss notiek, kad tam ir jānotiek. Neliegšos, kaut kādas aizraušanās pa šo laikaposmu jau ir bijušas, jo visi jau esam cilvēki. Tagad arī – tā kā esmu ieskatījies, bet tad jau redzēs, kā būs turpmāk. Dzīve rādīs,” bilst Zigmunds, prātodams par lielākajiem ieguvumiem, ko no dzīves saņēmis šo astoņu gadu periodā. „Man šķiet, ka tagad bez tiem amatiem, statusiem un pompozajām lietām esmu kļuvis daudz, daudz sakarīgāks. Es tagad pats sev labāk patīku. Ir ļoti mainījušās vērtības; esmu sapratis, ka man pietiek ar krietni mazāk līdzekļu nekā šķita kādreiz. Līdz ar to ir mazāk stresa, kas jau pats par sevi ir harmoniskas pašsajūtas viens no stūrakmeņiem. Jā, es mainīju savu dzīvošanas koncepciju. Piemēram, visai krietni mani mainīja pievēršanās tango, jo šajā dejā ir tā spēle, kurā ir vīrietis un sieviete un ir šie uzvedības modeļi. Bet tas ir pārāk garš stāsts. Katrā ziņā, pateicoties dejai, sapratu, ka pats galvenais – vajag piezemēties. Kad piezemējies, kļūsti stabilāks. Piezemējoties esi tuvāk zemei un tuvāk pats sev. Bez samākslotības, bez uzpūtības, iedomības.”

Zigmunds pirms desmit gadiem kopā ar toreizējo sievu Ievu Līpiņu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Latvijas lielākās modeļu aģentūras direktora amats – "Vacatio" aģentūras šefs – bija kā tituls. Tas bija prestiži. Te pēkšņi lēciens, un esi taksometra vadītājs, parasts šoferis! Šis solis bija personisks izaicinājums – nolaisties no augstumiem? „Nē, tā vienkārši bija dzīves nepieciešamība,” godīgi atbild Zigmunds Līpiņš.