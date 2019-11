Šai četru meitu māmiņai instagramā ir vairāk nekā 665 000 sekotāju; viņas kontu rotā arī zilais bumbulītis jeb verifikācija, ka persona ir savā ziņā slavena un viena tāda. Kleimija ir īpaši populāra māmiņu vidū, jo spēj ideāli un ārēji skaisti menedžēt dzīvi ar tik daudz bērniem.

Dubultā dzīve. Ideālā mamma "iekrīt" kreisā profila dēļ

Par "stulbeni" nosauktajam vīram instagramā ir 1 miljons sekotāju - vairāk nekā viņa sievai. (Foto: Instagram)

Par šo influenceri raksta ietekmīgie mediji "The Guardian" un "The Independent". Uzmanības iemesls - gluži nejauši atklājusies kāda cita ideālās māmiņas šķautne, proti, viņa no atsevišķi izveidota konta "Alise Brīnumzemē" aktīvi komentēja citus influencerus Lielbritānijā populārā dzīvās saziņas forumā ar nosaukumu "Tattle life". Tā ir platforma, kurā tiek apspriests soctīklu personību pienesums, cilvēkiem apmainoties ar viedokļiem par instagramā, feisbukā un citās vietnēs publicēto saturu un to autoriem.

Šajā vietnē Kleimija kā četru meitu paraugmamma iepriekš saņēmusi reakciju, kāda viņai nav pa prātam. Cilvēki apsprieduši viņas instagramā publiskoto dzīvi, un tad vietnē kontu izveidojusi arī Kleimija pati. No šī sava konta paraugmamma sākusi klaji negatīvi izteikties par citām instamammām, sūnot un gānot tās. Viņu vidū bijušas arī sievietes, ko pati Kleimija dzīvē labi pazinusi. Vēl vairāk - Kleimija anonīmi gānījusies arī par pašas vīru, kurš arī skaitās influenceris ar kontu "Father of Daughters" (meitu tēvs - red.). Savu vīru viņa forumā nez kāpēc nosaukusi par stulbeni.

Influenceres skaidrojums

To, ka paraugmamma "Četru meitu māte" un konts "Alise Brīnumzemē" ir viena un tā paša cilvēka veidots atklāja acīgākie soctīklotāji. Kad Kleimija Hūpera kundze ar ģimeni atradās brīvdienās Seintlūisijā, no tās pašas vietas tika "poustoti" arī Brīnumzemes Alises naidpilnie ieraksti forumā. Atpūtas glamūrīgie foto viņas kontā mijās ar ķengām otrā kontā, taču ģeogrāfiski vieta bija tā pati. Cilvēkiem papētot lietu tuvāk, saslēdzās neticamais - jaukā, mīļā paraugmamma ir tā pati, kura forumā briesmīgi izsakās par citām mammām.

Kad influenceri sāka atmaskot soctīklos un skandālam uzmanību pievērsa arī britu mediji, sievietei vairs īsti nebija, kur sprukt. Kleimija Hūpere bija spiesta publiski atzīties, ka ir darbojusies ar savu viltus kontu, kurā parādīja sevi no pavisam citas puses. Viņa pati saka: biju spiesta kļūt par negatīvu tēlu, jo pati esmu cietusi no vardarbības soctīklos. Influencere skaidro, ka kreiso profilu izveidojusi pēc tam, kad triju gadu garumā vairs neesot varējusi izturēt negatīvos komentārus par viņu un viņas ģimeni. Ciešot no kibervardarbības, arī pati kļuvusi ļauna. Foruma kontu "Alise Brīnumzemē" viņa radījusi, lai iefiltrētos tā dēvēto "heiteru" vidē. Bet tad pati kļuvusi par tādu pašu. Tiktāl Kleimijas skaidrojums par notikušo.

Paraugmamma bijusi spiesta atvainoties par notikušo savos sociālajos tīklos. Viņai piedevis arī pašas vīrs, kuram gan bijis pārsteigums par briesmīgajiem vārdiem, ko anonīmi rakstījusi sieva. Vīrs Kleimiju attaisno sakot, ka viņa tikusi "davesta" līdz šādam ļaunumam.

"Tie daudzie komentāri par mani un manu dzīvi kļuva neciešami, un es nezināju, kā rīkoties. Nolēmu mesties cīņā, lai aizstāvētos, taču pieļāvu kļūdu. Jo vairāk es grimu negatīvos komentāros, jo asāka kļuva situācija. Es to nožēloju un lūdzu piedošanu visiem, kam nodarīju pāri, īpaši maniem draugiem un ģimenei," par naidpilnajiem ierakstiem, kas veltīti pašai pazīstamiem cilvēkiem, skaidro Kleimija.

Ko par ķengām saka "paraugģimenes" tēvs

No "kreisā" konta šī jaukā sieviete lamāja arī pašas vīru Saimonu, ar kuru ir kopā 11 gadus. (Foto: Instagram)

Saimons, kurš līdzās savai slavenajai sievai vada vēl vairāk iecienītu instagram kontu, medijam "The Guardian" saka: "Īsti nevaru saprast, kāpēc ar viņu tā notika. Viņa izdarīja sliktas izvēles. Acīmredzot tās ir sekas tam, kas triju gadu garumā ar viņu pašu tika darīts - kad uzbrūk onlainā, un tu tur neko nevari padarīt".

Influenceru aģentes viedoklis

Ar influenceriem strādā zīmoli un aģenti. Lielbritānijā zināmas PR aģentūras "The Atticism" direktore Renē Smita šo gadījumu skaidro tā: "Jā, mums būtu jābūt uzmanīgākiem influenceru izvēlē". Viņa uzsver, ka influenceru vide arvien mainās, atsijājot patiesus ietekmerus no sēnalām, turklāt nākotnē tirgū palikšot tikai daži influenceri. Bet problēma esot abās pusēs. Proti, ir milzīga grupa jauniešu, kuri pieprasa kaut ko par brīvu (ēdienu, mantas, pakalpojumus) un ar savām darbībām kopumā diskreditē influencēšanas biznesu kā tādu, un ir otra grupa, kas patiešām spēj iedvesmot savus sekotājus pirkt kādu lietu, pakalpojumu, ar kuriem ir jēga strādāt. Influenceru masa esot problēma visā pasaulē. Kopš skandāla ar Kleimiju no viņas 665 000 sekotāju ardievas paraugmammas kontam pateikuši jau ap 2000 cilvēku.

Saistītās ziņas Šis gads influenceriem bijis ar lejupslīdi - iespējams, burbulis sāk plīst Divas Latvijā populāras influenceres klaji melo, taču vainīgas nejūtas un turpina biznesu Nopirkti sekotāji, uzpūsts bizness - kolēģu nežēlastībā krīt valsts "galvenā" influencere Maija Armaņeva