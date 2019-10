Eksperiments: Ko cilvēki patiesībā domā par Paulas Freimanes notievēšanas metodi!?

Meitenes, kas jūsu dzīvēs ir mainījies, kopš pamēģinājāt Paulas programmu MonacoFit.com?



Zaiga (nometa 18kg): “Pozitīvas izmaiņas ķermenī un arī sajūtās pamanīju jau pirmajā nedēļā. Ar katru dienu programmā jutos arvien spēcīgāka un enerģiskāka. Svars nokritās jau pirmajā nedēļā un tas bija “āķis lūpā”, lai turpinātu.

Kopumā es īsā laikā nometu 18 liekos kilogramus, kas apģērba izteiksmē nozīmē no 44. uz stabilu 38. izmēru (no XL uz M vai pat S). Pateicoties MonacoFit.com, esmu sākusi jaunu, skaistu dzīvi slaidā ķermenī un veselīgā garā (smejas).”

Zaiga Grosberga no Rēzeknes ar MonacoFit.com nometa 18kg

Baiba (nometa 7kg): “Enerģija ar katru dienu pieauga, un nevis otrādi. Jau pirmās nedēļas laikā jutu rezultātus - viss ķermenis kļuva vieglāks un jutos arvien foršāk! Es īsā laikā nometu 7 kg liekā svara. Vidukļa apkārtmēru neesmu mērījusi, taču tagad no 42.izmēra esmu pārgājusi uz 36.izmēru.”

Baiba Dorne no Engures ar MonacoFit.com nometa 7kg

Justīne (nometa 8kg): “Kaut arī esmu mājās ar zīdaini, kas ikdienā paņem daudz vairāk spēka un enerģijas, tomēr visu programmas laiku jutos pietiekami enerģiska. Pateicoties MonacoFit.com, nav vairs tā stresa par katru kilogramu, kas draud atgriezties, ja apēdīšu kādu lieku kūkas gabalu! Kopumā es ātri zaudēju 8 kilogramus.”

Justīne Plūmiņa-Margeviča no Rīgas ar MonacoFit.com nometa 8kg

Jums visas esiet fantastiski notievējušas. Ko jūs ieteiktu sievietēm, kuras grib, bet nevar saņemties sākt tievēt?



Zaiga: “Paskaties spogulī. Ja neesi sajūsmā par to, ko redzi, ir īstais laiks sākt! Ne rīt, ne no nākošās nedēļas, ne no jaunā gada, bet tieši šodien! Grūtākais ir sākt, bet Tu vienkārši piesakies MonacoFit.com un pamēģini kaut 3 dienas. Tu būsi sajūsmā par to, cik tas ātri un viegli iegūsi savu sapņu augumu.”

Baiba: “Mūsu veselība ir svarīgākais, un vēl vairāk - bērnu un ģimenes dēļ, lai varētu ilgāk rūpēties, būt kopā ar tuvajiem un baudīt dzīvi! Iesaku noteikti vismaz dažas dienas pamēģināt. Jo kamēr nepamēģināsi – neuzzināsi, cik lieliski tas ir!”

Justīne: Es ieteiktu vismaz pamēģināt! Mans rezultāts pierāda, ka MonacoFit.com ir pareizā izvēle!

Komentē Paula Freimane: Pati zinu, ka grūtākais ir sākt. Lai ikviens, kurš vēlas sākt, un tam sekotu arī rezultāts, esmu izveidojusi notievēšanas programmu MonacoFit.com. To izvēlējušies jau vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku un arvien lielāku popularitāti tā iegūst arī jauno māmiņu vidū. Programma, balstoties uz cilvēka mērķi, pielāgo un sagatavo tievēšanas plānu. Nost ar atrunām! Sāc tagad arī Tu vai atliec uz vēl vienu gadu! Izvēle ir Tavās rokās - izlem tagad.



