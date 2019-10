Skaista, tīra un stingra āda nenāk ar dārgu krēmu, bet sākas ar pareizu uzturu

Pareiza pārtika var darīt brīnumus!

INEX Cosmetics ir Latvijā radīts ādas kopšanas zīmols ar homeopātiju un iekšēju – ārēju pieeju ādas kopšanā – krēms ir lietojams ārīgi, bet pērles – iekšķīgi. Taču šoreiz vēlamies Tev pastāstīt, kā bagātīgajā rudens laikā vari padarīt savu izskatu mirdzošu un neatvairāmu, lietojot INEX sejas kopšanas krēmus un, izmantojot uzturā mūsu pašu rudens veltes, kas darīs brīnumus no organisma iekšienes.

Burkāni

Labi acīm un ādai: apelsīnu krāsas burkāni ir pildīti ar beta karotīnu, kas ir A vitamīna priekštecis. A vitamīns ir svarīgs; deficīta gadījumā āda kļūst trausla un sausa. Burkāni var palīdzēt pie neveselīga izskata un taukainas ādas, jo tie stiprina ādas barjeru. Apēd vienu lielu burkānu dienā. Tā kā beta-kalcīns šķīst taukos, vienmēr vajadzētu lietot nedaudz eļļas, tikai tā ķermenis var absorbēt vērtīgās vielas.

Kāposti, paprika un citrusaugļi

Briseles kāposti, ziedkāposti, kāposti vai brokoļi: Kāpostu šķirnēs, tāpat kā paprikā un apelsīnos, ir daudz C vitamīna. Tas ir svarīgi ādai, lai apkarotu ādas šūnu bojājumus. Ja Tev ir āda, kas tikusi “aprauta” vējā, vai jaunībā esi cietis no aknes, Tev īpaša uzmanība jāpievērš pārtikai, kas bagāta ar C vitamīnu. C vitamīns veicina kolagēna ražošanu un stiprina saistaudus.

Tomāti

Teju nevienam augam vai dārzenim nav augstāks likopēna saturs, kā tomātam. Likopēns aizsargā ādu no UV bojājumiem un filtrē no šūnām kaitīgas vielas. Tas palīdz palēnināt ādas novecošanos. Pirms lietošanas tomātus nedaudz apvārot, ķermenis var absorbēt lielu daudzumu likopēna.

Avokado

Veselīgi tauki, vērtīgi B vitamīni un biotīns – tikai viens avokado, lietots katru dienu, nodrošina organismu ar pietiekamu daudzumu biotīna. Avokado piešķir sausai ādai lielāku elastību, pateicoties tā E vitamīna saturam. Lietojot kā sejas masku, avokado var dot mirdzošu sejas ādu.

Ķirbju sēklas

Tās satur cinku, kas ir svarīgs imūnsistēmai un saistaudu veidošanai. Cinks ir iesaistīts arī olbaltumvielu sintēzē - bez cinka, neveidojas ādas šūnas un mati. Vēl viena svarīga barības viela, kas atrodama ķirbju sēklās, ir dzelzs: dzelzs galvenā funkcija ir skābekļa transportēšana asinīs. Kā daļa no asins pigmenta hemoglobīna, dzelzs ienes skābekli katrā šūnā.

Spināti

Spinātos ir daudz minerālu, vitamīnu un olbaltumvielu.

Spināti satur C vitamīnu, A vitamīnu un biotīnu, un tāpēc tas ir patiešām veselīgs ēdiens skaistai ādai, matiem un nagiem.

Savukārt ārējam ādas un sejas mirdzumam un rūpēm - 3 efektīvi INEX krēmi

1. Aizsargājošs un spēcinošs krēms Defence, 100% dabīgs, kas satur homeopātijas vielas - dioskoreju, piparmētru, ehināceju un melno plūškoku. Dioskorejai piemīt izteiktas reģenerējošas īpašības. Tā atjauno un stiprina ādas aizsargslāni un palīdz spēcināt ādas dabīgās aizsargfunkcijas. Piparmētra un ehinācija dziedē bojātu ādu, mazina tās kairinājumu un nomierina, kā arī lieliski atsvaidzina. Ehinācija stimulē ādas atjaunošanos un jaunu ādas šūnu reģenerāciju, mazina ādas novecošanās pazīmes. Bagātīgais plūškoka ziedu un lapu ekstrakta antioksidantu sastāvs efektīvi iedarbojas pret brīvajiem radikāļiem, kas organismā veidojas no pilsētvides piesārņojuma un UV starojuma.



2. INEX brīnumainais pretnovecošanās krēms, kas spēj pagriezt vecumu uz atpakaļu – tā saka dāmas!

100% dabīgs krēms, kas satur homeopātijas potences – alveja, kliņģerīte, arnika, ceļmallapa, melnais plūškoks, dioskoreja - stimulēs ādas iedzimtās reģenerācijas spējas. Alveja vizuāli samazina smalkās līnijas, piedalās ādas atjaunošanas procesos, veicinot elastīna un kolagēna sintēzi. Alvejas un ceļtekas polisaharīdi rūpējas par intensīvu un ilgstošu ādas mitrināšanu. Arnika novērš blāvumu, padara ādas toni vienmērīgāku un likvidē noguruma pazīmes. Augam raksturīgas izteiktas antioksidatīvas īpašības – tas efektīvi neitralizē brīvo radikāļu ietekmi un mazina fotonovecošanos un ādas pigmentāciju. Arnikai piemīt arī izteiktas antimikrobiālas, pretiekaisuma un imūnsistēmas darbību stiprinošas īpašības. Kliņģerītes sastāvā esošie polifenoli stimulē kolagēna sintēzi, izlīdzina smalkās līnijas un kavē priekšlaicīgu novecošanos, tai piemīt izteiktas dziedējošas īpašības. Dioskoreja atjauno un stiprina ādas aizsargslāni un palīdz spēcināt ādas dabīgās aizsargfunkcijas. Plūškoka ziedu un lapu ekstrakta antioksidantu sastāvs mazina kaitīgo brīvo radikāļu iedarbību.

3. Mitrinošais krēms, kas noder vienmēr!

99,9% dabīgs krēms, krēma sastāvā esošās homeopātijas potences – alveja, kliņģerīte, burvjulazda un ceļteka stimulē ādas iedzimto spēju atjaunoties. Alveja ādas kopšanā izmantota jau izsenis un joprojām tās vērtība pieaug. Auga bioaktīvais sastāvs izteikti mitrina un mīkstina, piešķirot ādai starojošu izskatu. Klīnisko pētījumu rezultāti apstiprina, ka alveja dziedē ādas ievainojumus un mazina kairinājumu – apsārtumu un ādas iekaisuma reakcijas. Tā ir spēcīgs antioksidants, kas pasargā ādu no kaitīgo brīvo radikāļu veidošanās. Alvejai piemīt ādas elastību atjaunojošas īpašības, stimulējot kolagēna un elastīna sintēzi organismā, vizuāli samazinot novecošanās pazīmes un smalkās līnijas. Ceļteka satur virkni polisaharīdu, kas intensīvi mitrina un rūpējas par sausu ādu, lipīdus – kas spēcina ādas aizsargbarjeru, tai ir pierādītas ādu dziedējošas un nomierinošas īpašības. Kliņģerītes bioaktīvo vielu kompleksam ir nomierinoša, pretiekaisuma, antiseptiska un imūnsistēmu stimulējoša iedarbība. Kliņģerīte satur virkni polifenolu un flavonīdu, kam piemīt spēcīga antioksidatīva iedarbība un spēja mazināt ādas novecošanās pazīmes. Burvjulazdai raksturīga ādu kondicionējoša un savelkoša iedarbība. To izmanto arī ādas iekaisuma mazināšanā, ko izraisa akne un ekzēma.

Ja vēlies vairāk uzzināt per INEX Cosmetics krēmu spēcīgo iedarbību un INEX receptūru radītājas ārstes-homeopātes Ingunas Vecvagares skatījumu par homeopātiju kosmētikā – skaties video.

Rudenīgā piedāvājumā aicinām izmēģināt šos trīs INEX krēmus par iepazīšanās cenu!



Piedāvājums ir spēkā, kamēr krēmi ir pieejami. Pasteidzies, no katra krēma pieejami vien daži eksemplāri.

