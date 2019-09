Gluds, spīdīgs un čaukstošs - kas ir tafta audums, un kā to kopt?

Vārds tafts atvasinājumā no persiešu valodas ir iegūts no vārdu salikuma "vīts audums". Tradicionāli taftu izgatavo no zīda, taču līdz ar sintētisko šķiedru parādīšanos 20. gadsimtā tekstilizstrādājumu ražotāji sāka aust šo audumu arī no viskozes un poliestera.

Jau gandrīz tūkstoš gadus auduma apzīmējums tafts ir lietots, lai aprakstītu vieglus zīda apģērbus ne tikai no tafta auduma vien. Tieši kā nosaukumu ieguvis šis stingrais materiāls, nav precīzi zināms.

Interesanti, ka 18. gadsimtā šo materiālu eksperimentos izmantoja aviācijā, bet Otrā pasaules kara laikā – izpletņu izgatavošanai. Izcilā plānuma un izturīguma dēļ tas interesēja inženierus, un vēlāk ar to eksperimentēja arī medicīnā, veidojot jaunus pārsienamos un medicīniskajās manipulācijās izmantojamus materiālus.

Zīmola "Anna Mayer" kāzu kleitu 2015. gada pavasara kolekcijas skate Ņujorkā. (Foto: Shutterstock)

Audumam raksturīgi

■ Nestaipās, labi saglabā formu.

■ Tiek uzskatīts par greznu audumu, ko neizmanto ikdienas apģērbu šūšanā. Modes apģērbā mēdz izmantot tafta auduma ielaides vai uzšuvumus tērpa dekorēšanai. Taftu iešuj dārgu rokassomu oderējumā.

■ Var viegli vizēt, bet noteikti maigi čaukstēs, valkātājam sakustoties.

Aktrise Amerika Ferrera "Oscar de la Renta" kleitā 2008. gadā. (Foto: Shutterstock)

Kā taftu kopt?

■ Vēlams mazgāt ar rokām neberžot un neizgriežot, bet notecinot, lai audumā neiespiestu neizgludināmas krokas.

■ Gludināt šo materiālu vēlams no kreisās puses vēl neizkaltušu vai no labās puses caur miklu audumu.

■ Tafts nestaipās, tāpēc apģērbu droši var glabāt, uzkārtu uz pleciņiem.

Foto: Shutterstock

Izmantoti materiāli no sewport.com