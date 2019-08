Stila eksperti iesaka pārcilāt sava drēbju skapja saturu vismaz divreiz gadā - rudenī un pavasarī. Tas tev atgādinās par skaistiem, bet aizmirstiem apģērba gabaliem, kā arī palīdzēs vieglāk atbrīvoties no tām drēbēm, kas jau nez cik gadus krāj putekļus. Kad ģenerāltīrīšana beigusies, aktuāls kļūst cits jautājums – ko darīt ar nevajadzīgajiem apģērba gabaliem?

Apģērbu industrija pēdējos simt gados piedzīvojusi pamatīgas izmaiņas. Ja pirms tam sievietes pašas šuva drēbes visai ģimenei, tad tagad to prot tikai retā. Drēbju cenas kļūst arvien zemākas, bet tendences mainās galvu reibinošā ātrumā. Rezultāts? Mūsu skapi pārpildījuši apģērba gabali, kas ļoti īsā laikā zaudē aktualitāti un kvalitāti.

Zinātnieki aprēķinājuši, ka viens amerikānis ik gadu izmet vidēji 30 kilogramus nevajadzīgo drēbju. Tas ir šokējošs skaitlis!

Lai arī citās valstīs tas, visticamāk, būs mazāks, tomēr tendence iezīmējas pavisam skaidri – mēs pērkam vairāk nekā paspējam novalkāt. Tas prasa nozīmīgus resursus un ir liels slogs dabai, jo lētie apģērbi galvenokārt veidoti no mākslīgo šķiedru materiāliem, kas sadalās daudz ilgākā laikā nekā dabīgie.

Tāpēc apsver iespēju dot jaunu dzīvi savām vecajām drēbēm. Lūk, kā to izdarīt!

1. Atdod kādam, kas pratīs tās novērtēt

Ļoti iespējams, ka tavu draugu vai ģimenes lokā ir kāda dāma ar līdzīgu drēbju izmēru, kura priecāsies pieņemt tev nevajadzīgās drēbes. Izšķiro tās kārtīgi un pārliecinies, ka atdodamo drēbju vidū nav novalkātu vai netīru apģērbu.

2. Ziedo labdarībai

Tavas nevajadzīgās drēbes ar prieku pieņems Sarkanajā Krustā vai labdarības veikalā Otrā Elpa. Būsi gan atbrīvojusies no nevajadzīgā, gan arī padarījusi labu darbiņu.

3. Pārdod citai modes dāmai

Pēdējos gados saradušās daudzas iespējas, kā atbrīvoties no nevajadzīgajām lietām un saņemt par to nelielu naudas summiņu. Piereģistrējies kādā no Facebook forumiem vai iemēģini savas tirgošanās prasmes vintage tirdziņā.

4. Izmanto tās sadzīvē

Ja drēbes ir pavisam novalkātas vai ar neizmazgājamiem traipiem, sagriez no tām lupatiņas vai uzšuj maisiņus, kas lieti noderēs saimniecībā.

5. Ļauj vaļu čaklajām rokām

Ja tev labi padodas rokdarbi, pārtaisi savas drēbes. Vecām džinsām nogriez staras – sanāks šortiņi vasarai. Bet sen apnikušam topam vari piešūt interesantus rotājumus. Ja tavā rīcībā ir šujmašīna, iešuj kleitu, kas tev pāris izmērus par lielu.

6. Mainies ar draudzenēm

Pārpildītā skapja problēma ir aktuāla daudzām sievietēm. Kāpēc gan lai tu nesamainītos ar savām draudzenēm? Drēbju skapja revidēšana labā kompānijā varētu būt jautrs veids, kā pavadīt vakaru.

