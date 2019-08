Paradums matus mazgāt katru dienu nav nekas veselīgs. Labāk to darīt retāk, taču pareizi. (Foto: Photo by Yoann Boyer on Unsplash)

Kā pareizi mazgāt matus, lai tie tik ātri netaukotos

Lielākā daļa no mums matus mazgā nepareizi, vēstī purewow.com. Mēs zinām, ka nav veselīgi to darīt katru dienu (maksimālais biežums ir trīs reizes nedēļā), taču nezinām, kā to pareizi darīt, lai matus varētu mazgāt retāk.