Dženiferas Lopesas lieliskās sejas ādas noslēpums ir krēms par pieņemamu cenu

Kāds gan ir dziedātājas un aktrises Dženiferas Lopesas lieliska izskata noslēpums? Ar lieliskiem gēniem vien būs par maz. Ja neskaita Lopesas iecienīto 10 dienu attīrīšanās kūri, 49 gadus vecā dīva ļoti rūpējas par savu sejas ādu. Viņa ikdienā lieto zīmola „Dr Hauschka” rožu dienas krēmu ar avokado un mežrozīšu eļļu, kas palīdz atjaunot un mitrināt sejas ādu.

24 Foto Gadiem pār viņu nav varas: Dženifera Lopesa un viņas perfektais augums +20

Šis krēms nereti tiek pielīdzināts dārgajai „La Mer” produkcijai, kā kvalitātes ziņā līdzvērtīgs, taču par ievērojami pieņemamāku cenu. Dženiferas Lopesas iecienīto krēmu iespējams iegādāties par 45 dolāriem par tūbiņu. Lopesai nebūtu nekādu problēmu pirkt kosmētikas līdzekļus, kas maksā 500 un vairāk ASV dolāru, taču, ja viņa izvēlas šo ražojumu, tam patiesi jābūt labam.

2014. gadā, kad TV šovā „Watch What Happens Live with Andy Cohen” Dženiferai pavaicāja, vai viņa patiešām lieto mitrinošu krēmu, kas maksā 1000 ASV dolāru, latino dīva atbildēja, ka tā nav, viņa esot iecienījusi „Dr. Hauschka” rožu dienas krēmu.

Turklāt Lopesa nav vienīgā, kas slavē šo krēmu.

„Mana āda pēc tā lietošanas izskatās tik mirdzoša un jaunavīga. Arī manas krunciņas ir mazāk redzamas,” atsauksmi uzrakstījusi kāda daiļā dzimuma pārstāve. „Šī ir mana otrā nopirktā tūbiņa. Tā ir glābusi manu sauso un plēkšņaino ādu. Krēms ir biezs, bet tieši tas manai ādai ir vajadzīgs. Ir nepieciešams laiks, lai tas iesūktos, taču krēms mitrina manu sejas ādu visas dienas garumā,” atzīst kāda cita. „Esmu saņēmusi komplimentus par savu sejas ādu, kopš sāku to lietot.”

Saistītās ziņas Sporta zāle, disciplīna un uzturs: Dženifera Lopesa parāda savu perfekti trenēto ķermeni Tā savaldzina un mīl Dženifera Lopesa "Nekad neesmu sauļojusies, lietojusi alkoholu, smēķējusi" - 48 gadus vecā Dženifera Lopesa par savu izskatu