Kā efektīvi tīrīt aizkarus un žalūzijas?

Katru reizi, kad atver vai aizver aizkarus, telpā ieplūst putekļi un citi atkritumi, kas nosēžas uz citām virsmām – mēbelēm, mājas tekstilijām un grīdas. Putekļu klātbūtni ir viegli pārbaudīt: ja uz palodzes nolikta stikla vāze diennakts laikā ir apputējusi, būtu vēlams aizkarus iztīrīt.

Tīrīšanas metodes izvēle ir atkarīga no materiāla. Ja nezini, no kā aizkari ir austi, izvēlies vissaudzīgāko no šajā padomā ieteiktajām.

Dabīga auduma aizkarus kārtīgi izpurina, mazgā veļasmašīnā delikātai veļai paredzētajā režīmā. Tūdaļ pēc mazgāšanas izņem no veļasmašīnas, lai audums nesaburzās. Vēlreiz izpurina un izžāvē pakarinot. Gludina, iestatot zemu gludekļa karstuma režīmu.

Spilgta auduma vai mežģīņu aizkarus izpurina, mazgā ar rokām vēsā ūdenī. Mazgāšanai pagatavo šķīdumu (tējkarote šķidrā mazgāšanas līdzekļa uz 5 l ūdens). Iegremdē aizkarus ūdenī un atstāj uz 10 minūtēm. Tad kustinot (nevis beržot) izmazgā, izskalo vairākos ūdeņos, nospiež, notecina un izklāj izžūt.

Samta vai velveta aizkarus var mazgāt veļasmašīnā, ja vien uz etiķetes nav norādīts, ka tos drīkst tīrīt tikai ķīmiski. Ja pieļaujama mazgāšana mājās, aizkarus izpurina un mazgā delikātajā mazgāšanas režīmā un žāvē nesalocītus, piemēram, pārliekot pār vingrošanas stieni (ja tāds ir pieejams) vai istabas durvīm.

Sintētiskie aizkari ir jāmazgā atbilstīgi norādījumiem uz etiķetes. Bet, ja godīgi, kurš gan pēta aizkaru etiķetes? Ja tā dari, apsveicam, bet, ja ne – mazgā aizkarus delikātajā mazgāšanas režīmā vai ar rokām, kā stāstījām iepriekš. Žāvē izklātā veidā un, ja tie ir saburzījušies, neiekaltē (nevarēsi vairs izgludināt). Pirms gludināšanas pārbaudi maliņā, kāda temperatūra būtu piemērota.

Nenoņemamo aizkaru un auduma žalūziju tīrīšana

■ Aizvelc aizkarus priekšā logiem (lai tiec klāt audumam).

■ Nosūc virsmu no abām pusēm ar putekļsūcēju.

■ Uz grīdas zem aizkariem izklāj dvieļus, kur satecēt ūdenim.

■ Piepildi spreja pudeli ar 2 glāzēm silta ūdens, kam piepilini 2–3 pilienus šķidrā trauku mazgāšanas līdzekļa un apsmidzini aizkarus virzienā no augšas uz leju.

■ Noslauki tos ar mitru baltu kokvilnas audumu, viegli pēc vajadzības paberžot netīrās vietas.

■ Ļauj izžūt.

Lai aizkari ilgāk saglabājas tīri!

Putekļi ar laiku iekrāso audumu pelēcīgu. Tāpēc katru nedēļu pirms telpu tīrīšanas nokrati aizkarus, atbrīvojot tos no putekļiem. Pagaidi apmēram 10 minūtes, lai putekļi nosēžas, un tad tīri māju. Ja nav putekļsūcēja, aizkarus var nopūst ar fēnu.

Dzīvnieku spalvas uzkopšanas laikā var noņemt ar mitru švammi vai drēbju rullīti.

