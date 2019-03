Lai arī aksioma, ka labu pakalpojumu par lētu naudu nedabūt ir aktuāla visos laikos, jaunas meitenes īpaši bieži iekrīt uz sludinājumiem, kas aicināt aicina ļauties sevis uzskaistināšanai par sevišķi zemu cenu. Respektablos Rīgas salonos mākslīgo skropstu pieaudzēšana nemaksās lētāk par 35 eiro; par pieciem eiro lētāk caurmērā to var izdarīt plašāk pieejamās vietās. Cenu gan bieži vien nosaka prasmīga meistara vārds, - jo reputācija nevainojamāka un pakalpojums izcils, jo dārgāk.

Un tad ir skaistumkopšas censoņu individuālie sludinājumi gan "Facebook", gan ss.com portālos. Tur par skaistām acīm prasa daudz mazākas naudiņas, un pirms kāda laika vienā tādā sludinājumā "ieberzās" arī Emīlija. Par savu pieredzi viņa stāsta savā jaunākajā "YouTube" video.

Dzīvoklis ar džakuzi, kur "meistare" dzīvo viena pati

Kā stāsta jaunā dāma, viņa atsaukusies sludinājumam feisbukā, jo naudas nav bijis daudz, bet garas kuplas skropstas - tā, lai izskatās "kjūt" un puiši ģībst - ļoti gribējies. Pakalpojuma cena: 15 eiro.

Emīlijai bijis grūti norunāt procedūru iespējami ātrāk - tik ļoti šī meistarīte bijusi noslogota. Kad laiks tomēr atradies, pulksten astoņos no rīta kliente bija klāt un ieraudzījusi milzīgu trīsistabu dzīvokli. Pat ar džakuzi, norāda Emīlija. Dzīvoklī namamāte dzīvojusi viena pati. Influencere gan sapratusi, ka skropstu licēja nedrīkstētu strādāt savās mājās (par sertifikātu prasīšanu Emīlija savā video pat neieminas), taču vēlme pēc lētām skaistām acīm aizmiglojusi jebkādas šaubas meistarītei ļauties. Un galu galā mākslīgās skropstas meitenei arī tika uzliktas. Par to viņa samaksāja 15 eiro.

Rezultāts: ķīniete ar uzblīdušām acīm

Emīlijai viņas "skaistās" jaunās acis tika darinātas gultā, kur meistare likusi apgulties un "iečilot". Tā kā kliente neko nav zinājusi ne par mākslīgo skropstu garumiem, ne vēlamo atlocījumu, viņa pilnībā paļāvusies uz sievieti - gan jau meistare zinās, kā labāk. Kā klāsta pati Emīlija, viņas galvenais kritērijis bijis - lai ir "kjūt". Lai ir izteikti un skaisti. Visai šai anturāžai būtu jānostrādā uz čaļiem. Domāts - darīts. Procedūra kopā ar sievišķīgām sarunām ilgusi divas stundas, un to laikā meistare izstāstījusi visu par savu draugu un savu privāto dzīvi.

Jaunā dāma arī dabūjusi savu "kjūt" - skropstas pielīmētas, izskatījies labi. Taču jau procesa laikā acīs dedzinājis un niezējis. "Es gāju mājās un es raudāju - bija sajūta, ka kaut kas ir acī. Mājās man nenormāli grauza acis," skaidro Emīlija, un sāpēs apogeju sasniegušas naktī - viņa nav varējusi pagulēt, tāpēc trijos no rīta sākusi skropstas kaut kā kasīt nost. Tad arī atklājies, ka viena no skropstām ielīmēta gluži acī - acs gļotainajā līnijā, nevis skropstu līnijā. Viņa izplūkusi ārā vairumu mākslīgo matiņu. Acis bija nosvilinātas no dedzinošās sajūtas, kā rezultātā pret rītu Emīlija izskatījusies kā piekauts ķīnietis. Ar padomiem palīdzējuši profesionāļi aptiekā. Vēl divas nedēļas viņa nedrīkstēja krāsoties.

Meistarīte pazūd un pat nobloķē klienti

"Es viņai uzrakstīju un aizsūtīju bildes," atceras Emīlija, "bet viņa vienkārši pateica, ka viņai žēl, un izdzēsās. Nobloķēja mani," stāsta cietusī. Kopš tā brīža Emīlija nekur nevar savu meistarīti sastapt, jo, visticamāk, viņa viņu bloķējusi sociālajos tīklos. Arī uz telefona zvaniem nebija atbildes. "Varbūt tikai man bija kaut kāda alerģiska reakcija, bet vismaz, meitēn, tu vari man pateikt to? Lai es nenobīstos! Es tikai gribēju uzzināt, vai man iet pie ārsta, vai es redzēšu, neredzēšu, vai saukt ātros... Bet viņa mani izmeta miskastē," sašutumu pauž influencere.

Emīlija gan pieļauj, ka viņai ir kāda specifiska alerģija attiecībā uz mākslīgajām skropstām un procesā izmantoto līmi, jo kādu laiku vēlāk diskomfortu viņa sajutusi arī sertificētā Rīgas salonā, darot to pašu procedūru. Vietējā influcenere arī turpmāk pieļauj jaunus mēģinājumus tikt pie kuplām skropstām, taču noteikti to vairs nedarīs pie meitenēm, kuras savus pakalpojumus piedāvā sociālajos tīklos. Meitene arī citām iesaka neparakstīties darījumam "kaut kādos dīvainos dzīvokļos", bet labāk sakrāt naudu un procesu veikt atzītā salonā.

