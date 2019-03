Māmiņa "uz pilnu slodzi" atklāj, kā ātri un efektīvi atbrīvoties no liekā svara

Justīne, izstāsti, kas ir mainījies Tavā dzīvē, kopš sāki lietot MonacoFit.com programmu?

Mans lielākais atklājums bija tieši MonacoFit.com sagatavotās ēdienu receptes. Nevarēju iedomāties, ka no pavisam vienkāršiem produktiem var pagatavot tik daudz dažādus ēdienus un, ka tie var būt tik ļoti garšīgi! Nereti ēdienreižu porcijas bija pārsteidzoši lielas un vīrs pat pārajutāja, vai tiešām tā esot mana diēta? (smejas) Es gan pati to nekad par diētu nesaucu un tā to neuztvēru – es vienkārši beidzot ēdu veselīgāk un daudz pareizāk.

Iepriekš man nepatika gatavot ēdienu, tomēr ar MonacoFit.com esmu šo nepatiku pārvarējusi, jo piedāvāto recepšu pagatavošanas laiks ir ļoti īss – ne vairāk par 15-30 minūtēm, un ēdieni atbilst manai gaumei. Un svarīgi, ka varu izvēlēties produktus, kuri tiek iekļauti receptēs. Papildus ik pa laikam produktus varu pamainīt, lai dažādotu receptes.

Ko esi darījusi iepriekš, lai noturētu sevi formā? Vai agrāk apmeklēji sporta zāli, varbūt biji mēģinājusi ēst veselīgāk?

Iepriekš gāju uz sporta zāli, kur aktīvi un regulāri sportoju. Jutu, kā augums kopumā palika mazliet tvirtāks, taču svaru nomest tā arī neizdevās. Tāpat ik pa laikam “sēdēju” uz kādu no diētām, taču iegūtais rezultāts nebija ilgstošs.

Tagad saprotu, ka sasniegt labu rezultātu nemaz nav iespējams, tikai sportojot un nemainot ierasto ēdienkarti. Es, protams, aptuveni sapratu, kas ir veselīga ēdienkarte un produkti, kas jāpatērē. Tomēr man nekad nebija recepšu, kā garšīgi pagatavot šos produktus. Tad nu ēdu tā, kā sanāca – iespēju robežās veselīgi, tomēr patiešām garšīgus ēdienus atradu tikai pilsētas restorānos, ko, saprotams, katru dienu neapmeklēju.

Foto: Publicitātes foto

Ja Tev jāsalīdzina, kā liekas lietot MonacoFit.com?

MonacoFit.com lietot ir ļoti ērti un vienkārši! Programma piedāvā gan izcilu ēdienkarti, gan vingrojumus, ko esot mājās ar mazuli, varēju izpildīt tad, kad man bija brīvs brīdis. Ļoti patika treniņu video, kas palīdz programmu izpildīt, cik vien iespējams pareizi.

Programma patiešām ļauj ietaupīt laiku, plānojot ēdienkarti un iepirkumus - veikalā ir pilnīgi skaidrs, kas jāpērk. Tā kā receptes ir zināmas labam laikam uz priekšu, iepirkt vajadzīgos produktus var savlaicīgi, un tiek maksimāli izslēgta iespēja apēst kaut ko nevajadzīgu.

Vai bija viegli sevi atrsast laiku vingrošanai, ņemot vērā ikdienas steigu?

Kaut arī biju mājās ar zīdaini, kas ikdienā paņem daudz vairāk spēka un enerģijas, tomēr jutos pietiekami enerģiska, lai pagatavotu gan maltītes, gan pavingrotu. Kopumā gan vingrot sanāca maz, un tas apstiprina, ka galvenais tomēr ir pareizs uzturs, lai atbrīvotos no liekajiem kilogramiem.

Jau tagad Tev ir izdevies sasniegt lielisku rezultātu, esi zaudējusi 8 kg liekā svara. Kā izdevās sevi motivēt, neapstāties pie sasniegtā?

Vispatīkamākā motivācija bija gan ikrīta svaru rādījums, kad redzi, ka svars turpina samazināties, gan arī garšīgā ēdniekarte. Pateicoties MonacoFit.com, nav vairs tā stresa par katru kilogramu, kas draud atgriezties, ja apēdīšu kādu lieku kūkas gabalu!

Ko Tu ieteiktu tiem, kuri grib, bet nevar saņemties, lai sāktu strādāt pie sevis?

Es ieteiktu vismaz pamēģināt! Mans rezultāts pierāda, ka MonacoFit.com ir pareizā izvēle!

