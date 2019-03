FOTO: izvēlētas latviešu fotogrāfu pērnā gada labākās kāzu fotogrāfijas

Par 2018. gada labāko kāzu fotogrāfu Latvijā tika atzīts Rolfs Vendiņš, kura darbus vislabāk raksturo fotožurnālistikas stils. Tikai ar viena punkta atšķirību otro vietu ieguva Mārcis Baltskars, bet nosacītā bronzas medaļa šogad tika Sasch Fjodorov. Fotogrāfiju iesniegšana un vērtēšana notika 12 kategorijās, tai skaitā, 10 pamatkategorijās, kuru kopvērtējums nosaka Gada labāko fotogrāfu – "Gatavošanās" (uzvarētājs - Rolfs Vendiņš), "Ceremonija" (uzvarētājs - Rolfs Vendiņš), "Emocijas" (uzvarētājs - Sasch Fjodorov), "Minimālisms" (uzvarētājs - Miks Šēls), "Portrets" (uzvarētājs - Rolfs Vendiņš), "Jaunais pāris" (uzvarētājs - Ģirts Raģelis), "Detaļas" (uzvarētājs - Liene Leonoviča), "Svinības" (uzvarētājs - Jānis Romanovskis), "Humors" (uzvarētājs - Mārcis Baltskars), "Gaismas spēles" (uzvarētājs - Benita Žogota). Tāpat uzvarētāji tika noskaidroti divās papildus kategorijās, kas neietekmē gada labākā fotogrāfa izvēli – "Tautas balsojums" (uzvarētājs - Vilnis Slūka) un "Kāzu stāsts", kur arī uzvaras laurus plūca 2018. gada labākais kāzu fotogrāfs Rolfs Vendiņš.

Konkursa fotogrāfijas vērtēja kāzu industrijas pārstāvji Latvijas un pasaules mērogā: starptautiski atzīta kāzu fotogrāfe no Lielbritānijas – Emilie White, godalogots kāzu fotogrāfs no Krievijas – Igor Bulgak, kāzu fotogrāfs no Spānijas – Alberto Sagrado, 2014. un 2017. gada "Gada labākais kāzu fotogrāfs" titula ieguvēja Inta Lankovska un 2009. gada "Gada labākais kāzu fotogrāfs" Andrejs Zavadskis. Savukārt, kategoriju "Kāzu stāsts" vērtēja fotogrāfs un aģentūras "F64" dibinātājs Gatis Rozenfelds, kāzu fotogrāfe Inta Lankovska, modes un portretu fotogrāfe Aiga Rēdmane un kāzu medija "LĪGAVĀM" direktore un galvenā redaktore Iveta Rikmane.

Kā norāda LKFA, tad šogad konkursā konkurence bijusi īpaši sīva, tādēļ žūrijai bijis vēl atbildīgāks darbs noskaidrot uzvarētāju. "Latvijā šobrīd ir daudz talantīgu kāzu fotogrāfu, un tieši kāzu fotogrāfijas nozarē ir attīstījušies dažādi fotogrāfēšanas stili. Izvērtēt, kurš tieši fotogrāfs šogad ir pelnījis godpilno titulu "gada labākais" prasa lielu uzmanību, pieredzi un atbildību no žūrijas puses," stāsta žūrijas pārstāve, kāzu fotogrāfe Inta Lankovska.