Procedūru vari veikt vismaz pāris dienu pirms svētkiem, jo profesionālo masku efekts ir ilgnoturīgs, tas saglabājas 1–2 mēnešus, tas gan ir lielā mērā atkarīgs arī no taviem matu kopšanas ieradumiem. Ekspresprocedūras ir labi piemērotas steidzīgajām, kad vajag ātri, tūlīt un labi.

Lūk, dažas.

* Matu ekranēšana un glancēšana

Procedūrā matus piesātina ar argāna, kamēlijas, makadāmijas eļļām un vērtīgiem serumiem, kas stiprina matu struktūru gan no iekšpuses, padarot matus gludus, spīdīgus un veselīgus, gan no ārpuses, pārklājot matus ar tādu kā aizsargslāni (ekrānu), kas pasargā matus no ārējās iedarbības – karstuma, tos žāvējot un veidojot, mitruma, sausuma, UVS. Procedūra uzlabo bieži krāsotu, sausu, ķīmiski un termiski bojātu matu izskatu, tā palīdz atveseļot novājinātus matus, novērš galu šķelšanos un lūšanu. Izmaksas – atkarībā no matu garuma ap 8–17 EUR.

* Termokeratīna maska

Ideāli piemērota matiem, kas bieži taukojas. Keratīns – dabīga olbaltumviela pabaro matus, aizpilda matu struktūru, nogludina to un padara matus elastīgus un spīdīgus. Masku iemasē arī galvas ādā, un vērtīgie vitamīni un mikroelementi pabaro ādu, matu sīpoliņus, līdzsvaro tauku dziedzeru funkcijas, un mati vairs tik ātri netaukojas. Izmaksas – ap 10–20 EUR, atkarībā no matu garuma.

* Matu laminēšana

Ārstnieciska maska ļoti sausiem un bojātiem matiem. Procedūra ilgst apmēram 2 stundas, jo matus vispirms sagatavo, tad klāj masku, kura jāpatur siltumā. Aktīvās vielas katru matiņu laminē – apņem ar tādu kā plēvīti, kas nogludina matus, pasargā tos no ārējo faktoru iedarbības, vienlaikus piešķir matiem apjomu, elastību un spīdumu. Labi der krāsotiem matiem krāsas noturības paildzināšanai. Izmaksas – atkarībā no matu garuma ap 15–30 EUR.

