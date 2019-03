Dabīgs mirdzums, 80. gadu atblāzma un panku stils - kādas ir šā gada aktuālās meikapa tendences

Dabīgs mirdzums un 80. gadu atblāzma

80. gadu stils pārliecinoši dominē modes skatēs un atspoguļojas arī grimā. Krāsainas ēnas un laineri turpina savu triumfa gājienu arī 2019. gadā. Kobalta zilā krāsa ir viena no iemīļotākajām – dinamiska, noslēpumaina, mistiska un vitāla. Ēnas var iezīmēt grafiskas līnijas veidā vai arī maigi iztušēt pa visu plakstiņu. Tik dramatisks efekts perfekti iederas vakara ballītes koptēlā.

Lūpu grimā dominē vīna krāsas toņi, kurus izvēloties, var sevī nejauši pamodināt someljē – tik spilgtas un daudzveidīgas nianses sniedz šī sezona! Toņu variācijas: no tīriem purpursarkaniem līdz bezkompromisa bordo. Šādas lūpas intriģējoši izskatās pārī ar tumšām acīm vai ar eleganti tīru ādu un kosmētikas neskartiem plakstiņiem.

Beidzot esam atvadījušies no stingrām konturēšanas prasībām, priekšroku dodot maigai izgaismošanai un mirdzumam it visur. Viena no spēcīgākajām bez-meikapa tendences izpausmēm ir ultra glancēta āda ar minimālu kosmētikas daudzumu dabīgajos toņos.

Āda vairs netiek slēpta zem tonālā krēma – to maigi izceļ ar puscaurspīdīgu bāzi, vieglu BB krēmu un mitrinošu fluīdu, veidojot starojošas ādas efektu, kuru lieliski papildina metāliskas ēnas un gliteru vizma. Atliek vienīgi pievienot acu ēnām vai caurspīdīgam lūpu spīdumam nedaudz sudraba pigmenta.

Dabas iedvesma un panku stils

Grims: Katrīna Jauģiete, Instagram/ kinetrisks

Daba un tās daudzveidība ir fantastisks iedvesmas avots! Tā kā zilās krāsas triumfē pār citām arī šogad, grims veidots kā veltījums jūrai un tās plūstošajām formām. Stils ir ļoti košs, to iegūst, viegli pludinot zilās ēnas ap acs formu, savukārt ar sudraba laineri iezīmē sīkas, delikātas līnijas.

Dabā var atrast ļoti daudz objektu, ko atainot grimā. Ar šo tēmu varam ļoti interesanti izpausties, dzīvnieku vai augu toņos krāsojot acis un lūpas un eksperimentējot ar rakstiem, piemēram, ar laineri iezīmējot leoparda rakstus.

Ja interesē aktuālās grima tendences, iesakām Instagram aplūkot grima mākslinieces Patas Makgrātas (Pat McGrath) darbus, jo viņa ir īsta virtuoze, un katrs viņas grims – svinīga spilgtuma pilns.

Jau kādu laiku grima meistares Katrīnas iedvesmas avots ir 2000. gadu sākuma augstās modes periods, kas, pateicoties dizaineriem Džonam Galiano un Vivjenai Vestvudai, bija viens no iespaidīgākajiem avangardiskās modes laikmetiem.

Tāpēc viņas mīļākais grima virziens ir panku stils, kurā tiek realizēti tumšu un vēsu toņu kontrasti, akcentam izmantojot košas un neparastas līnijas uz sejas.

Minimums, ko iesakām atdarināt no šā ekspresīvā grima, ir lūpu krāsojums divos toņos ar tumšāko kā kontūru un gaišāko iekšpusē. Pārējais ir brīva interpretācija: var darīt jebko, veidojot izteiksmīgas līnijas un laukumus, kuri saplūst neizprotamā, toties vienotā haosā. Šāds grims domāts trakām naktīm, ballītēm vai andergraunda pasākumiem.

Otrs grims veidots kā interpretācija par mūsdienu augstās modes stilu, kurā tumši laukumi mijas ar līnijām un košiem akcentiem. Šos toņu blokus var likt jebkurā sejas zonā, kuru vēlamies izcelt. Melnās līnijas ir izsmalcināti elementi, kas piešķir koptēlam individualitāti.

