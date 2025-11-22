Reāla pieredze: kā tualetes apmeklējums sabojāja karstu randiņu ar šarmantu vīrieti
Šarmants puisis, karsts randiņš, gara un patīkama vakara atmosfēra. Izklausās kā attiecību sākums. Meitene vārdā Reičela pastāstīja, kā viņas it kā ideālā pirmā tikšanās dažu minūšu laikā pārvērtās neveiklā farsā viena negaidīta tualetes apmeklējuma dēļ.
Reičela stāstīja, ka vakars sākās lieliski: "Ēdām fahitas, dzērām margaritas. Viņš bija smieklīgs, mīļš un šķita patiešām labs cilvēks." Pēc vakariņām vīrietis piedāvāja noskatīties filmu pie viņa mājās, un Reičela ar prieku piekrita.
Taču tiklīdz viņi iegāja mājā un vīrietis parādīja savu mājokli, atmosfēra mainījās. Reičela apsēdās uz gultas, bet viņas pavadonis devās uz tualeti. Sākumā tas šķita pavisam parasti, līdz kļuva skaidrs, ka viņš atstāja durvis vaļā.
"Viņš vienkārši novilka bikses un apsēdās uz tualetes," aprakstīja Reičela. "Uz mirkli nodomāju, ka viņš vienkārši apsēžas, kad iet pa mazo - tas ir normāli. Tas mani nemulsina." Taču diezgan ātri kļuva skaidrs, ka tā nebija īsa pauze - vīrietis devās "pa lielo".
@raepaige it was the grunting for me 🫣 #bad #date #firstdate #storytime #fyp #colourpop #valentinesday ♬ original sound - Rachel Paige
Daudzi komentētāji uzsvēra, ka šāda rīcība nav pieņemama nedz pirmajā, nedz jebkurā citā randiņā.
Daži ieteica Reičelai nekavējoties aiziet: "Lūdzu, pasaki, ka tu uzreiz aizgāji," rakstīja kāds. Cits piebilda: "Tas ir naida noziegums." Lietotāji arī mudināja aizdomāties par to, kas viņu varētu sagaidīt tālāk šajās attiecībās: "Ja viņš jau pirmajā randiņā jūtas tik brīvi, padomā, kas būs pēc tam."
Atradās arī tādi, kas dalījās personīgajā pieredzē. Piemēram, kāda lietotāja uzrakstīja, ka viņas puisis izdarīja tieši to pašu trešajā randiņā, kamēr viņa vannasistabā taisījās iziešanai uz restorānu.
Skaidrs ir viens: Reičelas "sarkanajiem karogiem" pirmajos randiņos tagad pievienojies tik spilgts punkts, ka pēc tā varētu uzņemt veselu filmu.