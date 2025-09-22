Milānas modes nedēļa sāksies ar Džordžo Armāni pēdējās kolekcijas dominanci
Otrdien sāksies Milānas modes nedēļa, un tajā, kā sagaidāms, dominēs itāļu modes metra Džordžo Armāni pēdējās kolekcijas.
"Prada", "Dolce & Gabbana", "Max Mara" un "Fendi" ir modes namu vidū, kas nedēļas laikā demonstrē savas 2026.gada pavasara/vasaras sieviešu modes kolekcijas.
"Mēs svinam Milānas modes nedēļu, pieminot vienu no tās dibinātājiem - Džordžo Armāni," sacīja Itālijas Modes palātas vadītājs Karlo Kapasa.
Armāni piedāvāja "radošas, uzņēmīgas un cilvēciskas mācības" nozarei transformācijas laikā, "kurā vīzija, kvalitāte un konsekvence ir būtiskas vērtības", norādīja Kapasa.
Par Itālijas modes karali dēvētais Armāni nomira 4.septembrī 91 gada vecumā. Lai gan Milānas modes pasaule sēro par savu karali, šonedēļ notiks arī vairākas intriģējošas debijas, cita starpā arī gruzīnu dizainera Demnas debija modes namā "Gucci".
Pēc desmit gadu darba "Balenciaga" Demna tagad ir atbildīgs par to, lai apturētu pārdošanas apjoma kritumu šajā franču gigantam "Kering" piederošajā itāļu zīmolā, kas varētu būt viens no grūtākajiem uzdevumiem luksusa industrijā.
Demnas pirmā pilnapjoma modes skate gaidāma tikai februārī, taču ieskatu savā vīzijā viņš demonstrēs filmā, kas otrdienas vakarā tiks rādīta privātai auditorijai.