Jaunas vēsmas skaistuma pasaulē: Yves Saint Laurent pūderis, Guinot krēms un citi jaunumi
Jaunākie skaistuma produkti piedāvā ne tikai izcilu efektivitāti, bet arī greznu dizainu, kas uzlabo ikdienas kopšanas rutīnu. No ilgnoturīga matējuma pūdera līdz ķermeņa anti-age eliksīram – šie jaunumi solās kļūt par must-have, kas iekļaujami skaistuma maciņā.
Pūderis kā aksesuārs
Kosmētikas produktu par izcilu padara ne vien efektīva formula un sastāvs, bet arī skaists iepakojums. Yves Saint Laurent šajā ziņā vienmēr ir izcilnieki – All Hours Hyper Blur valdzina ar modernu iepakojumu un patīkami pārsteidz arī lietošanā. Šis birstošais pūderis nodrošina ilgstošu, līdz pat 14 stundām noturīgu matējumu, izlīdzina ādas tekstūru, nemanāmi aizpildot poras un smalkās līnijas, vienlaikus saglabājot ārkārtīgi vieglu un mirdzošu ādas izskatu.
70,99 EUR
Anti-age efekts ķermenim
Kamēr sejas kopšanā pret novecošanos esam kļuvušas prasīgas un precīzas, ķermeņa āda nereti paliek otrajā plānā. Guinot Longue Vie+ Body krēms ir kā skaistuma eliksīrs ķermenim – grezns, bagātīgs un spēcīgi iedarbīgs. Ar 56 šūnu dzīvībai svarīgām sastāvdaļām, Actilift un hialuronskābi tas atmodina ādas dzīvotspēju, atjauno tvirtumu un piešķir tai samtainu gludumu. Jau pēc pirmās uzklāšanas sajūtama atšķirība, bet ar katru dienu āda kļūst arvien stingrāka, elastīgāka un starojošāka.
200 ml, 68 EUR
Multifunkcionāls varonis
Vasarā nav nekā labāka par multifunkcionāliem produktiem, kas kosmētikas maciņā aizņem pēc iespējas mazāk vietas. Dr. Hauschka piedāvā tieši šādu jaunumu – lūpu un vaigu krāsu, kas vienā solī piešķir sejai svaigu mirdzumu un veselīgu izskatu. Pieejama divos universālos toņos – Apricot un Rosewood –, tā nemanāmi saplūst ar ādu un rada dabiski starojošu efektu. Minerālie pigmenti nodrošina vieglu toni, ko iespējams uzklāt gan uz vaigiem kā vaigu sārtumu, gan uz lūpām.
27,90 EUR
Atvaļinājuma mirdzumam
Institut Esthederm Bronz Repair Sunkissed ir ideāli sabalansēts aizsargkrēms ar toni, kas ļauj baudīt sauli ar pārliecību. Līdzeklis ne tikai aizsargā no fotonovecošanās, bet arī veicina skaistu, vienmērīgu iedegumu, vienlaikus izlīdzinot ādas toni un vizuāli saplūdinot smalkās līnijas. Vieglais tonis piešķir ādai veselīgu mirdzumu bez maskas efekta un poru nosprostošanas. Iedarbīgs kā pretnovecošanās krēms, maigs kā tonējošs fluīds – tas ir gudrs risinājums, ja vēlies saules starus baudīt bez kompromisiem.
50 ml, 73 EUR
Parfīmu māksla
BOIS 1920 Policromia Parfum ir īsts radošuma manifests, kas aicina katru mirkli izdzīvot kā mākslas darbu. Dzirkstošs aveņu un laima duets atver kompozīciju ar rotaļīgu svaigumu, kam seko ziedu un sāls akordi: jasmīns, tuberoze un orhideja. Aromāta noslēgumā siltais ambras, sandalkoka un vaniļas pieskāriens piešķir tēlam juteklisku dziļumu.
100 ml, 259 EUR