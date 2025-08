Kāpēc jaunietis baidās kļūdīties? Atbild psiholoģe...

Un, protams, kā nu bez tā – ekrānu pārslodze. Laikam tomēr neizvairīsimies no tā vārda – atkarība. Tā tomēr ir atkarība, ja jaunietis un pat mazi bērni pavada ļoti, ļoti daudz stundas ekrānos. Tas viņu mentālajai veselībai nemaz nenāk par labu, jo tur arī veidojas trauksme, atkarībā no tā, kādu saturu skatās, veidojas arī grūtības veidot attiecības ar vienaudžiem. Tur tādu pilnu komplektiņu varam saņemt, ja šīs lietas neregulējam. Ekrāns viennozīmīgi nav tikai slikti, bet ir ļoti jāseko līdzi ekrānā pavadītajam laikam un arī saturam. Un šeit es esmu nepopulāra vecāku vidū, jo aicinu vecākus uzņemties atbildību par šo, jo bērns viens pats to nevar izdarīt, un psihologs viņa vietā arī ne. Nevajag baidīties no tā, ka jaunietim ir jau 15, 16 vai vairāk, un viņš jau ir gandrīz kā pieaudzis cilvēks un viņam pašam ir jāsaprot. Viņš nav pieaudzis cilvēks!