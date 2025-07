Ietaupīt nesanāks, bet problēmas gan būs: 6 gadus veci bērniņi nav gatavi skolai

Lai gan ir valstis, kurās bērni uzsāk skolas gaitas arī no sešu gadu vecuma, veiksmīgi izglītojas un absolvē skolu, Latvijas gadījumā šādas izmaiņas nozīmētu ieviest nenoteiktību izglītības sistēmā kopumā. Šobrīd bērni no piecu gadu vecuma apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kas viņus sagatavo skolai. Un lielākā daļa sāk skolas gaitas no septiņu gadu vecuma. Nevajag uzskatīt, ka pirmsskolā bērni nemācās, ka viņi tikai tiek pieskatīti. Pirmsskolā ir noteikta programma ar sasniedzamiem rezultātiem un mācību process notiek pedagogu vadībā. Kādas indikācijas liecina, ka sešgadnieku mācības skolā ļaus ietaupīt? Tam nav matemātiska pamatojuma. Bērni mācās jau šobrīd, neatkarīgi no tā, vai ēka, kurā viņi uzturas, tiek saukta par skolu vai pirmsskolu.