"Bīstamākie noziedznieki pēc tādiem neizskatās!" Kā bērnam uzticēties instinktiem, bet nebaidīties lūgt palīdzību?

Sociālo procesu pētniece Latvijas Universitātē Ilze Mileiko, kura veikusi vardarbības, darba un ģimenes dzīves līdzsvara, ģimenes politikas un demogrāfiskās politikas, dzimtes u. c. jautājumu izpēti, uzsver, ka vēl joprojām liela nozīme tajā, kā pieaugušie bērniem māca justies droši, ir dzimtes aspektam: “Mātes apmāca savas pusaugu meitas, kur jāsit, ja kāds seksuāli uzmācas. Visdrīzāk, viņas šos uzvedības modeļus ir pārņēmušas no savām mātēm, bet tās ir absurdas drošības prakses. Daudz svarīgāk būtu veidot tādu vidi, kurā nevienam bērnam – neatkarīgi no vecuma vai dzimumam – nav jāmāca kādam sist. Diemžēl mēs esam paaudze, ko biedēja ar policiju, un vēl arvien pieaugušie mēdz sabojāt iespēju bērnam uzticēties policistiem kā šiem drošajiem cilvēkiem. Par to vecākiem būtu jādomā.”