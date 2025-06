Kad Latvijā raganas bija vīrieši. Pētnieks Sandis Laime stāsta par mitoloģiju un vēsturisko patiesību

“Vēl viens moments – un tas ir vienīgais, kas konkrēti ir minēts latviešu tekstos, – nakts raganas ir saistītas ar bērnu nogalināšanu,” stāstījumu turpina Sandis. “Tikai vēlajos viduslaikos to sāka uzskatīt par grēku. Līdz tam tā bija… neteiksim, ka normāla parādība, bet tas nebija nekas ārkārtējs. Grenlandē vēl 19. gadsimtā bija speciālas alas. Sliktā zivju sezonā, kad nebija ko ēst, pirmie, kurus uz tām aiznesa nomiršanai, bija mazi bērni. Viņi paši pārtiku nespēja ražot, un vispirms bija jāpabaro darba spējīgie, tāpēc no vecajiem un pavisam mazajiem jātiek vaļā. To sauc par ekonomisko infanticīdu jeb bērnu nogalināšanu ekonomisku apsvērumu dēļ. Ir norādes, ka arī Latvijā tas tika darīts. Izplatīta parādība bija arī nogalināt ārlaulības bērnus. Vienā no pirmajiem laicīgajiem tekstiem, kas latviešu valodā zviedru laikos tikuši publicēti, ir skaidrojums, kāpēc nedrīkst nogalināt bērnus, ka tā ir sodāma parādība. Tas tika mērķēts uz zemnieku auditoriju, tātad tā parādība bija diezgan izplatīta un ar to cīnījās. Galu galā – kāpēc mūsdienās ir glābējsilītes? Problēma nekur nav pazudusi, un mēs mēģinām to civilizēti atrisināt. Toreiz mazos bērnus nogalināja, apraka zem tiltiem vai kur citur. Tomēr vienubrīd attieksme pret bērnu nogalināšanu mainījās. Sievietes, kas to darīja, tika demonizētas. Uzskatīja, ka viņu dvēseles pēc nāves nespēj nokļūt viņsaulē.