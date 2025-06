Pētījumā noskaidrots, cik bieži pārim jābūt intīmi tuviem, lai neiekļūtu "riska zonā"

Lielākais seksuālās apmierinātības līmenis fiksēts dalībniecēm vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Tomēr autori uzsver, ka viena no pētījuma vājākajām pusēm bija nespēja pārbaudīt respondentu absolūto atklātību. "Mūsu pētījums rāda, ka uzmanība orgasmam kā seksa galvenajam mērķim var radīt lieku spiedienu un vilšanos, ja orgasms nepienāk," skaidro Aleksandra Jansena no Mančestras universitātes (Lielbritānija).