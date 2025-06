Šīs attiecības Evelīnu gandrīz iznīcināja: "Pēc bērna piedzimšanas man nebija, kur iet - viņam bija mani dokumenti un mašīna"

Viņa zina, cik grūti ir sākt visu no nulles, taču ir pārliecināta, ka tā vienmēr ir labākā izvēle. "Es pat palīdzēju nākamajai viņa partnerei aiziet no viņa. Neviens nav pelnījis dzīvot bailēs." Par savām attiecībām ar pirmā bērna tēvu Evelīna saka godīgi: "Es joprojām no viņa baidos. Viņš ir neprognozējams, un, lai arī saņēmis kriminālsodu par vardarbību, viņš nav mainījies." Bērna dēļ viņa cenšas uzturēt ar viņu pieklājīgu kontaktu un saglabāt mieru, bet dara to pēc iespējas retāk. "Ja varētu, vispār ar viņu nekomunicētu."