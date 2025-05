Kā izaudzināt veiksmīgu bērnu: pedagogs atklāj, no kā jāatsakās vecākiem

Atteikšanās dod bērniem pārliecību kļūt stiprākiem vai palīdz viņiem pārdomāt savu uztveri. Tas arī sagatavo bērnus realitātei. Tāpēc nevis atrunājiet viņus no lēciena, bet iemāciet viņiem, kā atgūties no vilšanās. Pēc to aklimatizācijas atraidījums kļūs mazāk biedējošs. Volfs norādīja, ka neveiksmes un atteikumi var būt pārsteidzoši pamācoši. Tādā veidā bērni attīsta neatlaidību un gatavojas nākotnes panākumiem.