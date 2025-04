Dzīve ar kafijas garšu...

Vairāk nekā 70 gadu laikā Caffè Corsini ir kļuvusi par vienu no kafijas kultūras līderiem Itālijā un pasaulē. Uzņēmuma vadītājs Silvano Korsīni, apzinoties filtrētās kafijas potenciālu, sadarbībā ar “Melitta” ieviesa šo dzērienu Itālijas tirgū, padarot to par vienu no pieprasītākajiem produktiem.