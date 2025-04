"Dzīvošana internātā nav bērna otrās mājas!" Tiesībsargs pauž kritiku par pašvaldību rīcību

Nepieciešamību bērniem ilgstoši dzīvot skolā (internātā) vēsturiski pamatoja arī skaidrs mērķis – izglītības iegūšana. To labi ilustrē kāds stāsts par zēnu no 1929. gadā izdotas grāmatas – skola atrodas tālu no mājām, nokļūšanu uz to jānodrošina vecākiem, transportlīdzeklis ir zirgs. Organizēt bērna nogādāšanu mājās ik dienu ir pārmērīgi grūti, tādēļ bērns dodas pēc zināšanām ar visu iedzīvi. Šādos apstākļos internātu nepieciešamība netika apšaubīta, jo izglītības iegūšana citādi nebija reāla. Šobrīd situācija ir būtiski mainījusies. Latvija 1992. gadā ir pievienojusies ANO Bērnu tiesību konvencijai, atzīstot bērna tiesības uz ģimeni, izglītību un apņemoties ievērot bērnu labāko interešu principu. Kopš Izglītības likuma pieņemšanas 1999. gadā ir spēkā pašvaldības pienākums nodrošināt transportu skolēnu nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Tātad izglītības iegūšanas nodrošināšanai ir pieejami papildu līdzekļi, un ar tiesībām uz izglītību vairs nevar attaisnot internātu pastāvēšanu. Lai gan ir veikti atsevišķi soļi jomas sakārtošanā, tie nav uzlabojuši situāciju pēc būtības un joprojām daudzi bērni piecas dienas nedēļā pavada internātā. Tas ir pretrunā ar bērna tiesībām dzīvot ģimenē, kas ir svarīgi bērna pilnvērtīgai attīstībai un sagatavošanai patstāvīgai dzīvei. Kā argumenti internātu “aizstāvībai” tiek minēts transporta trūkums, speciālo izglītības programmu nepieejamība un ģimenes apstākļi. Nevienā no šiem gadījumiem netiek patiesi aizsargātas bērna intereses – tieši pretēji – nereti saskatāma situācijas vērtēšana no pašvaldības un pieaugošu ērtību un izdevīguma prizmas.