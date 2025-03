Kosmetoloģe skaidro soli pa solim, kā atgūt veselīgu sejas ādu pēc ziemas

Mazgā seju divreiz dienā: no rīta – lai pamostos, vakarā – lai attīrītu ādu no netīrumiem un koptu. Attīrošie līdzekļi noņem sviedrus, lieko sebumu (ādas tauku sekrētu) un kosmētiku, savukārt to aktīvās vielas (skābes, C vitamīns, pantenols) palīdz uzlabot ādas tekstūru un izlīdzināt toni. Izvēlies kādu no šiem attīrošajiem līdzekļiem: