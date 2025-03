14 gadus vecais puisis, kurš citam bērnam kabatā ielika degošu petardi, stājies tiesas priekšā un saņēmis cietumsodu

Konflikts sasniedza kulmināciju brīdī, kad pusaudzis aizdedzināja petardi un iemeta to kāda zēna jakas kabatā. Petarde uzsprāga, sabojājot cietušā virsjaku un kreklu, taču, pateicoties ātrai reakcijai, zēns necieta no apdegumiem. “Dēlam divi nepazīstami jaunieši bija ievietojuši kabatā degošu petardi, kas eksplodēja. Par laimi, viņš zināja, kā rīkoties, un paspēja atbrīvoties no jakas,” TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta cietušā tēvs Raitis, piebilstot, ka dēlam tas radījis nopietnu emocionālu pārdzīvojumu.