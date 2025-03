Es atsakos dāvināt ziedus 8. martā. Man ir savi iemesli

8. marta svinēšana jau ilgstoši rada diskusijas sabiedrībā. No vienas puses, tā ir Starptautiskā sieviešu diena, kas tiek svinēta daudzās valstīs, lai pievērstu uzmanību sieviešu tiesībām, to stāvoklim darba tirgū, dzimumu vienlīdzībai un citiem jautājumiem, kas ietekmē sievietes dzīvi. Tomēr, no otras puses, šie svētki Latvijā ir cieši saistīti ar padomju laiku un komunistu tradīcijām. Padomju Savienībā 8. marts tika atzīmēts ne tikai kā Sieviešu diena, bet arī kā svētki, ar kuru palīdzību stiprināt padomju ideoloģiju – ar sarkanu tulpju un smaržu "Krasnaja Moskva" ("Sarkanā Maskava") dāvināšanu un oficiālām svinībām.